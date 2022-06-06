На Урале суд отказался смягчать приговор «личному киллеру» Павла Федулева

Прокурор на суде указал, что осужденным не отбыта значительная часть наказания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд отказался смягчать приговор «личному киллеру» скандального уральского бизнесмена Павла Федулева.

- Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство защитника осужденного Виталия Пильщикова о замене последнему оставшейся части наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания и с учетом мнения прокурора, отказал адвокату в удовлетворении ходатайства, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В ведомстве отметили, что сотрудник Нижнетагильской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях указал, что осужденным не отбыта значительная часть наказания. По приговору суда, вынесенному в феврале 2012 года, Виталий Пильщиков должен выйти на свободу в феврале 2028 года.

В колонию строгого режима на 24 года и 10 месяцев его отправили после обвинения в убийствах предпринимателей, охранника и милиционера, а также незаконном обороте оружия, совершенном организованной группой. Также он должен был выплатить штраф в 1 миллион рублей.

Напомним, в сентябре 2019 года на свободу досрочно вышел соратник рейдера Павла Федулева Алексей Валугин. Он был начальником охраны скандального бизнесмена.

Долгие годы Алексей Валугин скрывался от правосудия в Объединенных Арабских Эмиратах, но в 2013 году его выдворили из ОАЭ. После возвращения Валугина задержали российские силовики. В 2015 году Свердловский областной суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима, признав виновным в организации четырех убийств, а также в мошенничестве и попытке мошенничества.