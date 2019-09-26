На Урале за хорошее поведение досрочно выпустили соратника рейдера Федулева, виновного в четырех убийствах

На Урале на свободу досрочно вышел Алексей Валугин, являвшийся соратником одиозного рейдера Павла Федулева, приговоренного к 20 годам колонии за организацию серии заказных убийств.

Валугин был начальником охраны Федулева. В 2015 году Свердловский областной суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима, признав виновным в организации четырех убийств, а также в мошенничестве и попытке мошенничества.

В одном из обвинений против Валугина речь шла об известном эпизоде – убийстве двух молодых юристов группировки Павла Федулева, произошедшем в конце 2005 года. 23-летнюю Татьяну Лебедеву и 24-летнего Юрия Мелехина заподозрили в работе на конкурентов. Под надуманным предлогом их пригласили в Пелым, расположенный в Ивдельском районе Свердловской области. Но до поселка машина не доехала. Расправа над молодыми людьми произошла на берегу реки. Как следовало из обвинительного заключения, на глазах у Татьяны Лебедевой, которая находилась в машине, был застрелен ее коллега, с которым она была помолвлена. Причем перед убийством киллеры заставили юриста выдолбить во льду прорубь, куда позже и столкнули его тело. После этого Лебедеву увезли в частный дом. Там ее удерживали, пытаясь выведать пароль к документам, которые хранились в ноутбуке юристов. Когда девушка сказала пароль, ее постигла участь возлюбленного.

По данным следствия, организатором расправы над молодыми юристами был Валугин. Именно он нашел киллеров, согласившихся выполнить эту «работу». Кстати, убийство Татьяны Лебедевой и Юрия Мелехина подробно описал уральский писатель Алексей Иванов в своем сборнике «Ёбург».

Долгие годы Алексей Валугин скрывался от правосудия в Объединенных Арабских Эмиратах, но в 2013 году его выдворили из ОАЭ. После возвращения Валугина задержали российские силовики.

Согласно картотеке Синарского районного суда Каменска-Уральского, адвокат Валугина в 2019 году дважды подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении своего подзащитного, но суд отказывал. Однако прошедшим летом новая попытка увенчалась успехом.

- Из представленных материалов следует, что Валугин в период отбывания наказания зарекомендовал себя с положительной стороны, трудоустроен подсобным рабочим, принимает участие в работах по благоустройству территории колонии, посещает воспитательные мероприятия, на которые реагирует правильно, делает положительные выводы, принимает активное участие в спортивных, культурно-массовых мероприятиях колонии и отряда, - говорится в постановлении суда.

Помимо этого, судья Алексей Сержантов принял во внимание, что организатор заказных убийств Волугин 23 раза поощрялся администрацией колонии, а также имеет грамоты за спортивные достижения.

В постановлении суда говорится, что уже с 2015 года Алексей Валугин начал отбывать наказание в облегченных условиях содержания.

Валугину зачли в срок лишения свободы время с 2013 года (с момента экстрадиции из ОАЭ) и отпустили на свободу условно-досрочно.

В пресс-службе Свердловского областного суда «КП-Екатеринбург» рассказали, что апелляций на решение суда первой инстанции к ним не поступало.

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