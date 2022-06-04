У олимпийского чемпиона Сергея Устюгова украли велосипед в Екатеринбурге

Спортсмен рассказал, что инцидент произошел в Академическом районе. Фото: Федерации лыжных гонок России

У олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова украли в Екатеринбурге велосипед. Об этом спортсмен сообщил в своих соцсетях.

- Это жесть ребята. Сегодня ночью у меня украли велосипед с лестничной площадки в Екатеринбурге, - написал Устюгов.

Транспорт пропал, по словам лыжника, в ночь с 3 на 4 июня. Спортсмен добавил, что инцидент произошел в Академическом районе. Устюгов уже позвонил в охрану и пишет заявление в полицию.

В управляющей компании «Академический» «КП-Екатеринбург» сообщили, что оператор системы видеонаблюдения принял заявление.

- В данный момент отсматриваем камеры, чтобы установить маршрут веловора. Просим жителей не оставлять личные вещи без присмотра. К сожалению, они становятся легкой добычей для злоумышленников, - заявили там.

Полиция уже просматривает записи с камер видеонаблюдения. Фото: скриншот соцсетей

В городском УМВД «КП-Екатеринбург» рассказали, что зарегистрировали информацию о хищении. Однако там подчеркнули, что сам спортсмен с заявлением не обращался.

- Правоохранители проверяют опубликованные в СМИ сведения, а также изучают видео с камер наблюдения. По факту инцидента будет проведена проверка и принято обоснованное решение, - сообщили в полиции.

30-летний Сергей Устюгов стал чемпионом на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Также он является двукратным чемпионом мира 2017 года, победителем многодневной гонки «Тур де Ски»-2016/2017, трехкратным чемпионом мира среди молодежи и пятикратным чемпионом мира среди юниоров.

Проблема с кражами велосипедов наблюдается в Академическом уже несколько лет. В 2019 году сотрудники полиции задержали там молодого человека, который пытался украсть двухколесный транспорт. В 2020 году там задержали мужа и жену, которые промышляли кражами велосипедов. Они присматривали оставленные в коридорах и на лестничных маршах велосипеды. А один раз даже решилась на взлом колясочной.

В 2021 году в Академическом районе также задержали вора велосипедов. За один день он украл их семь штук. Чтобы прятать «добычу» воришка даже организовал своеобразный схрон в холлах первых этажей домов №39 по улице Вильгельма де Геннина и №12 на Павла Шаманова.