Семейный подряд: в Академическом задержали мужа и жену, кравшую велосипеды у жителей района

В Академическом группе быстрого реагирования удалось задержать предполагаемых похитителей велосипедов. Интересно, что криминальный дуэт являлись мужем и женой. В ночь с 21 на 22 февраля воришки украли четыре велосипеда. Их «работу» запечатлели камеры видеонаблюдения.

- Мужчина и женщина ходили по подъездам многоквартирных домов примерно с часу до 4 часов ночи. Они присматривали оставленные в коридорах и на лестничных маршах велосипеды. Впрочем, пара велокрадов даже решилась на взлом колясочной в доме №11 по улице Павла Шаманова. Отсюда они похитили два велосипеда и скрылись в неизвестном направлении, - рассказывают в УК «Академический».

Моменты краж попали на фото и видео. Фото: УК «Академический»

В управляющей компании уточнили, что стиль «работы» воришек операторам, наблюдающим за происходящим в районе, показался знакомым. Оказалось, что в конце прошлого года веловоры уже посещали Академический. Тогда они также действовали в тандеме. При этом жулики закрывали камеры в домофонах руками, а также прятали лица от видеонаблюдения в лифтах.

- Тогда поймать этих Бони и Клайда местного происхождения всё же удалось, но преступление веловорам сошло с рук. Из-за невысокой стоимости ущерба уголовное дело не завели, - уточняют в УК «Академический».

Поймать парочку удалось благодаря совместной работе дежурных операторов службы безопасности Академического и группе быстрого реагирования ЧОО «Багратион». Чтобы поймать воришек развернули настоящую операцию. Дежурные отслеживали криминальную парочку по камерам, а ГБР в этот момент преследовала похитителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/762732" frameborder="0"></iframe> В Академическом поймали веловоров, кравших велосипеды 23 февраля.Видео: УК Академический

Кадры задержания также попали на запись видеокамеры. Чоповцы передали криминальную пару приехавшим сотрудникам полиции. Как рассказали «КП» в пресс-службе УК «Академический», обоим предполагаемым веловорам 38 лет, и они являются супругами. Мужчину зовут Евгений и до этого он уже был судим за кражу.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что на Евгения завели уголовное дело, а вот его дама проходит, как свидетель. Оказывается, мужчина взял всю вину на себя.

- Оперативники уголовного розыска отдела полиции №4 совместно с ЧОП задержали двоих подозреваемых. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье кража. Сотрудники полиции проверяют данных лиц на причастность к аналогичным преступлениям, - рассказали в полиции.

Также там уточнили, что мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде.

В УК «Академический» также считают, что на счету парочки были и другие кражи.

- Чтобы на этот раз веловоры не ушли от справедливого наказания, мы просим откликнуться пострадавших от их рук собственников. Те, чьи велосипеды пропали из домов №97 и 109 по улице Краснолесья, №11 по улице Павла Шаманова и № 51 по проспекту Академика Сахарова, просьба обратиться в службу безопасности района Академический по телефону: 227-10-11 (круглосуточно), - призвали в УК.

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