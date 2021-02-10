Прятал «добычу» в схроне: в Академическом поймали вора, умыкнувшего семь велосипедов за день

После поимки мужчину передали полиции. Фото: УК "Академическая"

В Академическом мужчина за один день украл у жителей района сразу семь велосипедов. Причем воришка действовал не по обычной схеме.

- Большая часть велосипедов была оставлена академчанами у подъездов или в местах общего пользования, еще один эпизод случился около торгового центра. Злоумышленник даже успел оставить без средства передвижения курьера: он угнал его двухколесного «помощника», пока тот отдавал жильцам заказ, - рассказывают в УК «Академической».

Чтобы прятать «добычу» воришка даже организовал своеобразный схрон. Его он оборудовал в холлах первых этажей домов №39 по улице Вильгельма де Геннина и №12 на Павла Шаманова. Именно сюда он привез по два чужих велосипеда, еще часть похищенного он сразу же вывез за пределы Академического.

После массовых краж в адрес службы безопасности «Гарант» поступили тревожные сообщения.

- На следующий день за «схронами» с велосипедами, которые организовал злоумышленник, дежурные операторы службы безопасности Академического установили слежку: как только воришка вернулся за чужими велосипедами, его перехватила группа быстрого реагирования, - рассказали в управляющей компании.

- Задержанный гражданин доставлен в отдел полиции номер №4. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного различными частями статьи 158 УК РФ (Кража). Как установили полицейские, подозреваемый причастен к целому ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории Екатеринбурга, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.