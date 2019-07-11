СЕГОДНЯ 15:29 2019-07-11T15:29:24+03:00

Преступление произошло в ночь с 9 на 10 июля в одном из подъездов дома на улице Рябинина, 23 Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Академическом районе Екатеринбурга сотрудники полиции задержали молодого человека, который пытался украсть велосипед. Первыми на него обратили внимание охранки.

– Преступление произошло в ночь с 9 на 10 июля в одном из подъездов дома на улице Рябинина, 23. Злоумышленник долго ходил от одного дома к другому и заходил в каждый подъезд, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. – Это насторожило охрану, которая наблюдала странное поведение молодого человека на камерах.

После того, как злоумышленник вышел из очередного подъезда с велосипедом, охрана решила вмешаться. Заметив их, он оставил велосипед и попытался сбежать, но не смог. Позже его передали сотрудникам правопорядка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="400" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/719670" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге задержали вора велосипедов.Видео: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга! другой источник

- Задержанным оказался 34-летний ранее уже судимый за кражу местный житель. Он признал вину и сообщил полиции о том, что планировал сбыть похищенное, - рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Полицейские считают, что мужчина причастен еще, как минимум, к трем подобным преступлениям. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сегодня он находится под подпиской о невыезде, а велосипед вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU