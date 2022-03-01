Великий пост в 2022 году пройдет с 7 марта по 23 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Великий пост в 2022 году пройдет с 7 марта по 23 апреля. В это время человек, который решил поститься, отказывается от мяса и любого другого животного белка. Важно грамотно составить свой рацион, чтобы не навредить организму. Нутрициолог из Екатеринбурга Елизавета Командовская рассказала, как правильно питаться в Великий пост на радио «Комсомольская правда» [92.3 FM].

КОМУ МОЖНО ПОСТИТЬСЯ, А КОМУ НЕЛЬЗЯ

Пост подразумевает за собой исключение мяса, молока и яиц, а также любого другого животного белка. Елизавета Командовская предупреждает, что соблюдение поста подходит не для всех.

– Нужно адекватно оценивать состояние своего здоровья. Некоторым людям поститься опасно, и им от него может стать только хуже. Я провожу групповые детокс программы, где снижаю количество белка, но не убираю его совсем. А в Великий пост получается, что человек вообще убирает весь животный белок, – объясняет нутрициолог из Екатеринбурга.

Исключения из рациона мяса, молока и яиц подходит не для всех Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так ограничивать себя в мясе, молоке и яйцах в Великий пост эксперт не рекомендует:

людям с заболеванием щитовидной железы,

старше 40 лет,

при анемии,

людям с низкой кислотностью желудка,

после ковида или другого перенесенного вируса и болезни,

людям с панкреатитом,

при проблемах с сердцем.

– Вот есть человек, у него заболевание щитовидной железы, и он говорит «буду поститься». Окей, у тебя и так гормонов не хватает, гормоны должны из белка образовываться, а ты белок не ешь. Или допустим, очень часто после 40 у человека начинает снижаться кислотность желудка, а когда мы не едим белок, она еще больше не снижается. И у человека потом совсем все плохо с желудочно-кишечным трактом после поста. Он потом не может переваривать и появляется вздутие, – приводит пример эксперт.

При этом, по ее словам, частичное воздержание от мяса или замена его рыбой нормально для людей без проблем со здоровьем.

– Самый здоровый стиль питания – это близкое к вегетарианству, но все-таки с мясом. Нужно есть много овощей, крупы с мясом и рыбой. Если мы хотим хорошо питаться, чтобы у нас была энергия, мы отлично выглядели и отлично жили, такой стиль питания подойдет, – отметила Елизавета Командовская.

Самый здоровый стиль питания – это близкое к вегетарианству Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед тем отказываться в Великий пост от мяса, молока или яиц, нужно адекватно оценивать свое здоровье. Так, нутрициолог рассказывает, что если человек не будет есть животный белок 40 дней, то ничего не случится, при условии, что он здоров. Но если есть какие-то проблемы, то это может усугубить состояние.

КАК ПИТАТЬСЯ В ВЕЛИКИЙ ПОСТ

– Если человек решил питаться в пост, то нужно максимально обеспечить себе растительный белок – подойдут нут, фасоль, чечевица, бобовые, а также орехи. Но нужно понимать, что орехи такой продукт, который нельзя есть много. Нормально есть 30 грамм в день, – советует эксперт.

Кроме того, в Великий пост можно в блюда добавлять кокосовое масло, а также рыбу в те дни, когда можно по календарю Поста.

Но при этом в Великий пост эксперт из Екатеринбурга не рекомендует налегать на мучные продукты. Так, в пост можно, но не нужно есть булки, рис, макароны и много продуктов, содержащих сахар.

– Часто бывает, что люди отказываются от мяса и переключаются на макароны, булочки с сахаром, то есть на пустые продукты, которые обедняют свой рацион. Поэтому акцентируемся на бобовых, овощах, орехах и используем хорошие нерафинированные масла, оливковое масло также можно, – добавила Елизавета Командовская.

Если вы не можете отказаться от мяса, рыбы, молока или яиц, то не нужно отказываться.