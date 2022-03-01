«По дому хожу на костылях»: учительницу, избитую подростками-южанами в Екатеринбурге, выписали из больницы

Надежда Глазова получила перелом ноги во время конфликта на остановке Пехотинцев 11 февраля.

История с избиением учительницы Надежды Глазовой и ее дочери на остановке Пехотинцев в Екатеринбурге получила продолжение. Сегодня стало известно, что врачи выписали педагога из больницы домой. Женщина находилась там со сложным переломом ноги с 11 февраля. Ей проводилась серьезная операция, в ходе которой медики скрепляли сломанную кость.

- Мне 18 февраля сделали операцию. Поставили пластину, шурупы, проволоку. Через две недели 14 марта швы будут снимать, - рассказала «КП-Екатеринбург» Надежда Глазова. - Через восемь недель после операции фиксирующий шуруп удалят. В течение двух месяцев нельзя вставать на ногу. Потом еще реабилитация. У кого-то она идет полгода, у кого-то около двух лет.

Сейчас Надежда Глазова находится дома. На ее ноге гипс. Передвигается по квартире она с помощью костылей. При этом лишние движения причиняют ей боль.

- Мне выписали таблетки, лекарства и сказали дома самостоятельно перевязки можно делать, - рассказывает Надежда. - Вчера на прием в больницу надо было. Знакомые на машине свозили, а дома на костылях хожу. Нога еще сильно болит, ноет. Когда много двигаюсь. В субботу ночь не спала от боли.

О самом избиении Надежда ранее уже рассказывала «КП-Екатеринбург». В пятницу вечером, 11 февраля, ее 19-летняя дочь возвращалась домой на 57-м автобусе. В нем к ней стали приставать молодые люди южной внешности. Они срывали с нее шапку и давали подзатыльники. Испугавшись, девушка попросила маму встретить ее на остановке Пехотинцев. У нее-то на улице и произошло избиение. Один из молодых людей ударом ноги сломал ногу учительнице, пытавшейся защитить дочь. Двух подозреваемых в нападении молодых людей уже задержали и отправили в СИЗО.

В эфире ОТВ мама одного из задержанных молодых людей заявляла, что молодые люди защищались, так как учительница якобы натравила на них собаку. Надежда Глазова подтвердила, что собака при ней тогда была, но небольшая и не агрессивная - похожая на спаниеля.

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