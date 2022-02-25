«Натравили собаку на сына»: мама подростка-южанина, арестованного за избиение учительницы и ее дочери, рассказала свою версию случившегося

Мама одного из арестованных молодых людей, Антига Байрамова (слева), высказалась о ситуации с избиением учительницы Надежды Глазовой (справа)Фото: ОТВ

История с избиением учительницы Надежды Глазовой и ее 19-летней дочери в Екатеринбурге получила продолжение. Так, свою версию произошедшего рассказала мама одного из молодых людей, подозреваемых в нападении на женщин.

- Нападения не было, - сказала Антига Байрамова в эфире «Все говорят об этом» телеканала ОТВ. - То, что там говорят, что мать травму получила и девушка сотрясение, все это ложь, раздули до такой степени. Мальчик второй, который говорил, что ударил, он сказал, что отталкивал женщину, чтобы спасти себя. Женщина первая начала – с собакой пришла. Она собаке команду дала. Собака бросилась на Намига. Собака была большая. А дочка со второй стороны бросилась. А мать эта сама на второго мальчика.

По словам Антиги Байрамовой, в автобусе девушка оскорбляла молодых людей.

- Девушка обзывала их. Оскорбляла. «Чурки» - там говорили. Дети такие показания дали, - сказала женщина.

Ранее пострадавшая учительница Надежда Глазова рассказывала «КП-Екатеринбург» свою версию случившегося. По ее данным, в 57-м автобусе группа молодых людей южной внешности стала приставать к ее дочери – срывать шапку и давать ей подзатыльники. Испугавшись за себя, девушка по телефону попросила мать встретить ее на остановке. Рядом с нею уже началась драка. Дочь женщины получила сотрясение мозга. Ее матери сломали ногу.

Надежда Глазова занимается военно-патриотическим воспитанием детей. Теперь ей предстоит длительная реабилитация. Фото: Детско-юношеский центр «Юность»

О том, что рядом с нею в тот момент была собака, Надежда Глазова действительно ранее не сообщала журналистам. Однако сегодня, 25 февраля, она уточнила, что животное действительно было рядом, но не принимало никакого участия в происходящем.

- Да, у меня есть собака. Она не породистая, смесь спаниеля с не понятно с кем - дворовой, - рассказала «КП-Екатеринбург» Надежда Глазова. - Она очень домашняя, добрая, никогда никого не кусала. Команды знает простые: сидеть, голос. Не обучена команде «фас».

Надежда Глазова также отметила, что когда дочь по телефону попросила ее встретить у остановки, собаку она взяла с собой, чтобы сразу выгулять.

- Думала, что подойду, встречу дочь и молодые люди, которые к ней в автобусе грубо пристают, увидев меня, взрослого человека, не будут далее приставать к ней, - говорит Надежда Глазова. - Я и не думала, что произойдет подобное. Когда я подошла, дочь уже начали толкать, дергать и валить на землю и наносить удары. Собака никак не реагировала. Я отпустила поводок, так как пыталась двумя руками их оттащить от дочери. Собака просто бегала где то в толпе и никак не принимала участие. Она сама была испугана и не понимала что происходит. Поэтому заявление мамы одного из них не совпадает с произошедшим - мою дочь уже били, когда я пришла, и они не защищались, а нападали. Я даже не придала значение, что могут так перевернуть ситуацию про собаку. Поэтому при предыдущих интервью не говорила о ней. Считала, что это к делу не имеет отношения.

Операцию Надежде Глазовой уже сделали. От нее на ноге осталось два больших шва.

- Поставили пластину, винты, проволку и фиксирующий шуруп, - говорит Надежда Глазова. - Сейчас перевязки делают. Затем снимут швы. Два месяца нельзя вставать на ногу. После еще будет манипуляция - будут доставать фиксирующий болт. Реабилитация займет от 6 месяцев до 2 лет.

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