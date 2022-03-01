В уральском поселке Ис легковушка влетела в самосвал: двое погибли

Отечественный автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в «Урал». Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области рядом с поселком Ис произошла жуткая авария. Легковушка «ВАЗ 21043» влетела в самосвал «Урал». В ДТП погибли водитель и пассажир отечественного авто. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в УГИБДД региона.

Авария произошла днем 28 февраля на технологическом проезде ведомственной дороги Лялинского линейно-производственного управления. По предварительным данным водитель Lada выбрал небезопасную скорость, выехал на встречную полосу и там столкнулся с самосвалом.

- С тяжелейшими травмами 38-летний водитель и 61-летний пассажир автомобиля марки «ВАЗ 2104» доставлены в городскую больницу Нижней Туры. Впоследствии оба мужчины скончались, - рассказали в Госавтоинспекции.

За рулем самосвала был 29-летний мужчина. Он рассказал инспекторам, что ехал на служебной машине с компрессорной станции «Лялинская» в Нижнюю Туру. При этом он двигался со скоростью около 60 километров в час.

Водитель и пассажир легковушки получили тяжелые травмы и скончались в больнице. Фото: УГИБДД по Свердловской области

По словам водителя грузовика, он внезапно заметил едущую ему на встречу с горы легковушку. Авто выехало из-за поворота и начало «вилять» по дороге. Мужчина за рулем самосвала попытался вывернуть руль и уйти от столкновения, но легковушку развернуло, и она левым боком столкнулась с самосвалом.

Позже сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель «ВАЗ 21043» не был пристегнут ремнем безопасности. После столкновения его выкинуло из машины.

Инспекторы осмотрели места происшествия, составили необходимые документы и установили личности мужчин, ехавших в легковушке. Они оба оказались жителями города Лесной. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.

Ранее, в феврале 2021 года, в Екатеринбурге в страшной аварии погибли 24-летний водитель и 52-летний пассажир Daewo Nexia. Мужчина за рулем легковушки выехал на встречную полосу и влетел в грузовик. Daewo Nexia от удара отбросило на противоположную сторону трассы.