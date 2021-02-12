Двое погибших: в Екатеринбурге Daewo Nexia залетела под самосвал

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге ночью на 4 километре автодороги на ТЭЦ в страшной аварии погибли 24-летний водитель и 52-летний пассажир Daewo Nexia. По данным ГИБДД, мужчина, находящийся за рулем легковушки, ехал со стороны ЕКАДа в сторону улицы Высотского, когда выехал на встречную полосу и влетел в грузовик. Daewo Nexia от удара отбросило на противоположную сторону трассы.

За рулем Volvo находился 29-летний мужчина со стажем вождения 11 лет. Он рассказал сотрудникам ГИБДД, что видел, как легковушка выехала на встречную полосу и начал тормозить, но аварии избежать не удалось.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- На месте происшествия для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции, специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. Сотрудниками полиции на месте были проведены замеры и составлены процессуальные документы, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Работал на месте аварии, в том числе, и инспектор дорожного надзора. Он установил, что на участке трассы, где произошло смертельное ДТП, есть дефекты. Так, например, было замечено понижения обочины относительно проезжей части на 6.5 сантиметров и снежный накат.

- По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП, - добавили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

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