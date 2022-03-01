На 8 марта важно сделать правильный подарок, который действительно нужен близкому человеку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что подарить на 8 марта? Этот вопрос может ввести в небольшой ступор, потому что очень важно сделать правильный подарок, который действительно нужен близкому человеку.

«КП-Екатеринбург» составила список подарков на 8 Марта, которые покорят ваших сердца дорогих девушек и женщин.

Сертификат в СПА

На 8 Марта можно подарить девушке сертификат в СПА-салон. Так как в современном мире девушки нередко подвержены стрессу из-за работы или учебы. Такой подарок поможет ей расслабиться и отдохнуть хотя бы в Международный женский день.

В Екатеринбурге можно купить сертификат на СПА в отеле Ramada, СПА-салоне Sunrita или «Сен Сай».

Золото

Золотая цепочка, серьги или брошь – прекрасный подарок на 8 марта, который украшает каждую женщину. Так, вы можете приобрести подарок заранее или же приехать в магазин и позволить даме самой выбрать золотой подарок. Можно купить такой подарок в магазинах «Золой», SUNLIGHT, «585Gold» и другие.

Правильный подарок на 8 марта покорит даму сердца и оставит приятные эмоции Фото: Мария ЛЕНЦ

Палетка теней

На Международный женский день 2022 года можно сделать подарок – палетку теней. Если вы знаете, что девушка любит подчеркивать глаза тенями, смело покупайте палетку. Главное, узнайте, какие цвета она любит – яркие, блестящие или нюдовые – бежевые, песочные, пудровые и другие.

Палетку теней, в качестве подарка на 8 марта, можно купить в любом магазине косметики – «Магнит Косметик», «Летуаль», «Золотое яблоко» и многие другие.

Набор кистей для макияжа

На 8 марта можно подарить девушке набор кистей. Такой подарок точно придется по душе, как профессиональным мастерицам визажа, так и начинающим. Кисти продаются в магазинах косметики и в интернет-магазинах.

Сертификат в магазин уходовой косметики

Какая девушка не обрадуется уходовой косметике? Маски для лица и волос, патчи, скрабы, бомбочки для ванны очень могут порадовать девушку или снять стресс. Если вы знаете, что ваша дама сердца или близкая подруга любит уход, на 8 марта 2022 вы можете подарить ей сертификат в магазин уходовой косметики.

Заранее поинтересуйтесь, какой магазин ей нравится и где она привыкла покупать уход за кожей. Может ей нравится корейская косметика или же она предпочитает уход от европейских брендов?

Тонометр

Этот подарок прекрасно подойдет мамам и бабушкам на Международный женский день 2022 года. Так, если у нее еще нет тонометра или она хотела его приобрести, вы можете ее опередить, ведь ничего не может быть важнее здоровья, особенно в период стресса и волнений.

Этот подарок прекрасно подойдет мамам и бабушкам на Международный женский день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Умные часы

Умные часы – очень нужная вещь в жизни женщины, особенно, если она любит спорт и активный отдых. Благодаря ним она может самостоятельно считать количество шагов, пульс и многое другое. На 8 марта 2022 года в Екатеринбурге их можно приобрести в магазинах техники и электроники, например, DNS, «М.Видео», «Ситилинк» и других.

Сумка-шоппер

Среди молодых девушек сейчас большой популярностью пользуются сумки-шопперы, куда можно сложить учебники, тетради, косметику, фотоаппарат или другие необходимые вещи. А также это стильно и удобно.

Главное, перед тем, как покупать подарок на 8 марта, заранее продумайте, какой дизайн понравится вашей подруге или девушке. Может, она любит «Гарри Поттера» или же ей нравится творчество Есенина? Сейчас шопперы продаются почти в каждом магазине одежды и в интернет-магазинах, например, WildBerries, OZON или Lamoda.

Картина по номерам

Картины по номерам популярны уже не первый год и будут отличным подарком на 8 Марта как для вашей девушки, так для мамы или бабушки. Рисование очень успокаивает, а еще на память останется картина, которую можно повесить на стену. Картины обычно продаются в книжных магазинах и хобби-маркетах.

Ужин в ресторане

Если никакой подарок на 8 марта из списка не подходит для вашей девушки, мамы или бабушки, можно организовать поход в ресторан. Так, вы можете заранее забронировать столик, а потом весь вечер наслаждаться приятной едой и общением. Такое времяпровождение точно порадует спутницу и оставит приятные эмоции.