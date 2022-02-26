В Екатеринбурге мужчина избил 8-летнего мальчика, который попал в него снежком

Неизвестный бил школьника ногами и руками. Фото: предоставлено мамой ребенка

В Екатеринбурге на улице Панельной днем 26 февраля мужчина избил 8-летнего мальчика, который случайно попал в него снежком. После случившегося ребенок боится выходить на улицу. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала его мама Алена.

- По словам моего ребенка, мужчина побежал за ним, уронил и начал бить руками и ногами. Есть ссадины лице. Мы съездил в травмпункт, сняли побои: ушиб мягких тканей лица, губы локтевого сустава. Написали заявление в полицию, - рассказала родитель.

Алена отметила, что ее сын постоянно гуляет в этом районе недалеко от дома и рядом со школой. Мужчина ему был незнаком. Мальчик с другом описали нападавшего как дедушку.

- Как я поняла, друг сына сам испугался. Я спрашивал его, он сказал, что не видел, как били сына, но видел, как мужчина за ним побежал, - сообщила мама пострадавшего ребенка.

Мама съездила с сыном в травмпункт, чтобы снять побои. Фото: предоставлено мамой ребенка

Алена добавила, что настроена, чтобы ее сын прошел психологическую экпертизу. Она призналась, что ребенок напуган инцидентом.

- Он больше не хочет ходить на улицу. Спрашивает постоянно сейчас: «Я один буду в школу ходить?». То есть он боится этого мужчину. Отложилось у ребенка, - заключила родитель.

В городском УМВД «КП-Екатеринбург» подтвердили, что им поступило такое обращение.

- Сотрудники территориального ОВД устанавливают личность мужчины, а также выясняют все обстоятельства происшествия, - заявили там.

В полиции отметили, что ребенка направили на прохождение судебно-медицинского освидетельствования.

Ранее, в октябре 2021 года, В Екатеринбурге в Академическом районе мужчина матерился и угрожал молотком мальчику. Он за что-то отчитывал ребенка и грозился физической расправой. Также он ругался на друзей мальчика, которые стояли неподалеку. Когда мужчина закончил угрожать детям, он зашел в подъезд одного из соседних домов.