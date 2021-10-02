В Екатеринбурге в Академическом районе мужчина матерился и угрожал ребенку молотком

Инцидент произошел 1 октября около 16:00 во дворе дома на улице Рябинина, 23. Фото: скриншот видео сообщества «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге в Академическом районе мужчина матерился и угрожал молотком мальчику. Об этом сообщает сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».
На кадрах видео мужчина нецензурно посылает кого-то за кадром.
- Я с вами сейчас говорю? Курица…, - кричит неизвестный.
Затем взрослый обращается к ребенку, который стоит перед ним.
- Еще раз я от вас увижу такое, вот это, видишь? В твоей голове останется. Еще раз тронете его, я тебе это в голову вобью, с гвоздем или без, - говорил мужчина ребенку.
По данным сообщества, инцидент произошел 1 октября около 16:00 во дворе дома на улице Рябинина, 23. Мужчина кричал на компанию детей. Автор, приславший видео, утверждает, что взрослый находился в нетрезвом состоянии.
Очевидец рассказал, что, когда мужчина закончил угрожать детям, он зашел в подъезд одного из соседних домов. Автор видео подошел к детям. Они сказали ему, что не знают этого мужчину. Также они сказали, что в их компании не было конфликта.
В городском УМВД «КП Екатеринбург» сообщили, что информацию о произошедшем зарегистрировали в отделе полиции №8.
- По данному факту проводится проверка, - заявили в ведомстве.
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