В Екатеринбурге в Академическом районе мужчина матерился и угрожал ребенку молотком

Инцидент произошел 1 октября около 16:00 во дворе дома на улице Рябинина, 23. Фото: скриншот видео сообщества «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге в Академическом районе мужчина матерился и угрожал молотком мальчику. Об этом сообщает сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

На кадрах видео мужчина нецензурно посылает кого-то за кадром.

- Я с вами сейчас говорю? Курица…, - кричит неизвестный.

Затем взрослый обращается к ребенку, который стоит перед ним.

- Еще раз я от вас увижу такое, вот это, видишь? В твоей голове останется. Еще раз тронете его, я тебе это в голову вобью, с гвоздем или без, - говорил мужчина ребенку.

По данным сообщества, инцидент произошел 1 октября около 16:00 во дворе дома на улице Рябинина, 23. Мужчина кричал на компанию детей. Автор, приславший видео, утверждает, что взрослый находился в нетрезвом состоянии.

Очевидец рассказал, что, когда мужчина закончил угрожать детям, он зашел в подъезд одного из соседних домов. Автор видео подошел к детям. Они сказали ему, что не знают этого мужчину. Также они сказали, что в их компании не было конфликта.

В городском УМВД «КП Екатеринбург» сообщили, что информацию о произошедшем зарегистрировали в отделе полиции №8.

- По данному факту проводится проверка, - заявили в ведомстве.

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