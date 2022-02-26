«Виновник скрылся»: на Полевском тракте грузовик улетел в кювет из-за легковушки на «встречке»

В пострадавшем авто ехала 45-летняя женщина с гражданским мужем. Фото: очевидец

На Полевском тракте рано утром 26 февраля произошло ДТП. Малотоннажный грузовик «Газель NEXT» улетел в кювет, пытаясь избежать лобового столкновения с легковушкой. Об аварии «КП-Екатеринбург» рассказала 45-летняя женщина, которая была в салоне грузовика на пассажирском сидении. За рулем был ее гражданский муж.

- Ехали из Полевского. На 34 километре Полевского тракта на встречную полосу начала выходить легковая машина типа Lada Largus. После того как она совершила обгон грузовых машин, она просто ехала по середине дороге, не возвращаясь на свою полосу, - рассказала участница ДТП.

Легковушка ехала навстречу грузовику. Женщина отметила, что ее возлюбленный попытался избежать столкновения, но машину унесло в кювет.

В ГИБДД нет информации о такой аварии. Фото: очевидец

- Виновник скрылся с места ДТП, не остановившись. Номер никто не видел. Сейчас ищем очевидцев, - заявила участница аварии.

Она добавила, что они с гражданским мужем не обращались за медицинской помощью. По словам женщины, грузовик пострадал больше, чем они.

В УГИБДД по Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что им не поступала информация о такой аварии.

Ранее, вечером 25 февраля, на Березовском тракте при развороте KIA Rio столкнулась с Toyota Corolla. В нем пострадали 18-летняя девушка и 45-летняя женщина. Они обе были пассажирами KIA Rio. Их доставили в больницу. Инспекторы установили, что за рулем KIA был мужчина. Его стаж вождения составляет девять месяцев.