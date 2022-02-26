В Березовском при развороте KIA Rio столкнулась с Toyota Corolla: двое пострадали

По предварительным данным, KIA не предоставила преимущество в движении. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Березовском тракте, 9 при развороте KIA Rio произошла авария. В ней пострадали две пассажирки легковушки. Участников ДТП из машин доставали спасатели, об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

- По предварительным данным, водитель автомашины KIA Rio, при совершении маневра разворот, не предоставила преимущество в движении и допустил столкновение со встречной автомашиной Toyota Corolla, - сообщили там.

ДТП произошло вечером 25 февраля. В нем пострадали 18-летняя девушка и 45-летняя женщина. Они обе были пассажирами KIA Rio. Их доставили в ЦГБ №23 в Екатеринбурге.

Инспекторы установили, что за рулем KIA был мужчина. Его стаж вождения составляет девять месяцев. Он ни разу не привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД сделали на месте аварии все замеры и оформили документы. Окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе административного расследования.

Госавтоинспекция напоминает, что водителям нужно неукоснительном соблюдать правила дорожного движения. В частности перед совершением разворота водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, включить соответствующий указатель поворота и уступить дорогу попутному и встречному транспорту.

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