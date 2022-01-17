С начала года на Урале произошло 20 ДТП с детьми

За минувшие выходные в регионе произошло пять ДТП с детьми Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала 2022 года произошло 20 ДТП с детьми-пассажирами. При этом один ребенок погиб в аварии, а еще 23 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

- Трое детей перевозились с нарушением правил дорожного движения: один ребенок был не пристегнут ремнем безопасности, двое перевозились без детских удерживающих устройств, - говорится в сообщении.

За минувшие выходные, 15 и 16 января, в регионе произошло пять ДТП с детьми. В ГИБДД отметили, что большая часть аварий спровоцировали водители, в чьих машинах были дети. Причинами дорожных происшествий стали выезд на встречную полосу, нарушение очередности проезда и правил обгона. При этом в Госавтоинспекции рассказали, что родители часто соглашаются на поездку без детских автокресел и не пристегивают детей ремнями безопасности в такси.

Поездка с такими нарушениями произошла 16 января в Нижнем Тагиле. Семья с двумя детьми заказала такси. К ним приехал 62-летний водитель на Lada. Они попали в ДТП на улице Алтайская. Таксист при повороте налево не предоставил преимущество встречному транспорту и допустил столкновение с BMW, за рулем которого был 38-летний мужчина.

В аварии пострадала двухлетняя девочка, которая была в такси. Ее с сотрясением головного мозга доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД установили, что ребенка перевозили без- детского кресла. Также травмы получили водитель и 22-летняя пассажирка. Их госпитализировали с многочисленными травмами. Кроме того, в такси был еще пятимесячный малыш, который предположительно перевозился на руках отца. Младенец не получил травм.

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