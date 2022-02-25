«Наряд из детства»: малыш из Екатеринбурга покоряет TikTok в одежде СССР

Одежду советского периода семья Швецовых хранила на балконе. Фото: instagram NikandStasy

На ролике в TikTok очаровательный ребенок гуляет по улицам города в черной шубке, валенках, красном полосатом шарфике и шапке-ушанке. Он словно герой из доброго советского мультика… Но речь идет про наши дни, а Никита обычный мальчик из Екатеринбурга, которому только-только исполнилось два годика. Хотя какой же обычный. Никиту можно смело назвать звездой TikTok, ведь ролики с его участием уже набирают миллионы просмотров.

У Ирины Швецовой двое детей. Фото: из архива Ирины Швецовой

СОВЕТСКИЕ ВЕЩИ ХРАНИЛИ НА БАЛКОНЕ

Аккаунт в соцсети семья Швецовых завела почти год назад. Первый ролик мама Никиты Ирина загрузила еще в марте 2021 года.

- Началось все с того, что моя старшая дочь Настя (сейчас ей семь лет, - Прим. Ред.) сказала, что хочет быть блогером. Мы с мужем поддержали это желание и попытались выкладывать какие-то ролики на YouTube, а потом подумали, что сейчас TikTok очень быстро развивается и решили перейти туда. Сначала я выкладывала старые ролики из архива, но они не набирали большого количества просмотров. Только одно видео случайно попало в рекомендации и набрало 300 тысяч просмотров, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Ирина.

Прохожие на малыша реагируют по-разному. Фото: из архива Ирины Швецовой

Но перед Новым годом женщина случайно нашла необычный наряд для своего сына.

- Мы прибирались на балконе и нашли одежду из СССР, которую сохранила моя мама. Я решила померить эти вещи на своего сына и заодно сняла ролик. Неожиданно для меня видео набрало огромное количество просмотров, - продолжает мама Никиты.

Малыш словно из советского мультфильма или почтовой открытки. Фото: из архива Ирины Швецовой

В декабре 2021 года женщина выложила самый первый ролик Никиты в образе из СССР. Сейчас на нем уже 3,6 миллионов просмотров и больше 258 тысяч лайков.

- Подписчики тут же начали писать в комментариях: «А давайте вы в этой одежде погуляете, поснимаете реакцию людей». Тогда я поняла, что, наконец, нашла фишку для нашего TikTok и решила иногда одевать его на прогулку именно так, - смеется Ирина.

Самый первый ролик в TikTok набрал 3,6 млн. просмотров. Фото: скриншот TikTok

НОСТАЛЬГИЯ ПО СССР

Прохожие на мальчика из СССР реагируют по-разному.

- Некоторые проходят мимо и даже не замечают. Но в основном видно, что людям интересно, они просто стесняются что-то сказать и, молча, улыбаются. Есть и те, которые подходят, начинают общаться, расспрашивать: «А где вы такую одежду купили?», говорить «Ой, как классно!», «Это прямо из моего детства наряд», «Какая ностальгия, я в такой же шубке ходил». Отдельно люди обращают внимание на ремень со звездой. У нас его дома не было, на «Авито» нашли и купили,- рассказывает Ирина. - А один раз во время прогулки нам попались девчонки-школьницы. Они прямо пищали: «Ой, какой миленький, какой хорошенький». Я им предложила сфотографироваться с сыном, они были в восторге.

Никите образ из СССР нравится даже больше обычной одежды. Фото: из архива Ирины Швецовой

Самому Никите, похоже, очень нравится ходить в таком образе.

- Я даже провела эксперимент перед прогулкой. Дала ему на выбор обычную одежду и наш образ. Никита выбрал шубку. Видно, что ему нравится, когда на улице на него обращают внимание. Он улыбается в ответ, а иногда стесняется и прячется за меня, - говорит мама Никиты.

Фото: instagram NikandStasy

Сейчас в аккаунте семьи Швецовых около 20 роликов с Никитой в образе мальчика из СССР и больше 18 тысяч подписчиков. Но Ирина не собирается останавливаться на достигнутом и, в скором времени, порадует подписчиков новыми интересными видео.

- Недавно мы узнали, что у нас в городе есть музей советского быта, -добавляет Ирина. - Мы уже ездили туда с малышом и в скором времени поедем еще с дочкой поснимать сюжеты. Нам там даже уже одежду кое-какую нашли.