Как не впасть в депрессию из-за тревожных новостей: объясняет психолог из Екатеринбурга

Психолог дала читателям «КП-Екатеринбург» несколько советов, как справиться с тревогой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Современный человек поглощает большое количество самой разной информации из социальных сетей, новостных лент. Чаще всего, эта информация не имеет прямого отношения к конкретному человеку. Однако поток сообщений утомляет человека и может спровоцировать стресс.

Психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатеринбурга Анна Ткач дала читателям «КП-Екатеринбург» несколько советов, как справиться с тревогой, как успокоить себя и близких:

- В такой стрессовой ситуации важно понимать и выделять то, на что мы можем влиять и что можем контролировать, а что остается за гранью наших возможностей. Все эти разговоры о ситуации на Украине, с ее последствиями мы не можем контролировать, это нужно признать. Что мы можем сделать? Успокоится, пойти погулять, подышать свежим воздухом, послушать музыку, почитать книгу… Но только не смотреть столько новостей.

Очень важно успокоиться, подышать свежим воздухом, погулять Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Анны Ткач, мы не можем уберечь родных и близких людей от потока негативной информации, однако, мы можем позаботиться о них, поддержать.

- Под влияние ситуации попали особенно пожилые люди, которые целый день дома и смотрят телевизор. Эти новости «засасывают», - говорит психолог.

Важно не попасть в эту «эмоциональную воронку». Для этого сконцентрируйте внимание на решении повседневных задач, решить которые – в ваших силах.

- В непростой ситуации постарайтесь сохранять спокойствие, окружите любовью и заботой самых ранимых – детей и пожилых, - заключает психолог Анна Ткач.