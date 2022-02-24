Гуманитарную помощь для беженцев Донбасса в Екатеринбурге стали принимать в круглосуточном режиме

Первый грузовик с собранной помощью уже отправился в Ростовскую область.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге продолжается сбор гуманитарной помощи беженцам Донбасса, объявленный в начале недели. Но теперь пунктов ее приема два. Один находится на ул. Хохрякова, 9 в штаб-квартире Общероссийского народного фронта. Другой на ул. Крылова, 2 – в штаб-квартире Российского Красного Креста.
- На Крылова сбор идет круглосуточный. Там дежурят на постоянной основе волонтеры. На Хохрякова гуманитарную помощь принимают ежедневно с 09.00 до 18.00, - уточняет Василий Коноплянко, координатор по организационным вопросам регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области. – В основном сегодня несут предметы первой необходимости и личной гигиены, а также одежду. Но нужно помнить, что все вещи, которые люди несут, должны быть в хорошем состоянии – не старые, без загрязнений.
Также принимаются продукты питания, но только длительного хранения.
- Просим жителей города и области отнестись с пониманием и не приносить свои собственные заготовки – варение и соления. Это просто не доедет до получателя, - объясняет Василий Коноплянко.
Также необходимы детские товары – раскраски, детские книги, канцелярские принадлежности.
- При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева первый грузовик с гуманитарной помощью отправился в Ростовскую область пару дней назад. Люди самые разные приходят и приносят помощь. К нам на Крылова, 2 приходила женщина, которая сама в 2014 году была беженцем с Донбасса. Она решила помочь людям и принесла гуманитарную помощь. Неравнодушных очень много, - добавил Василий Коноплянко.
Позвонить в пункт сбора гуманитарной помощи, чтобы уточнить, что именно сейчас требуется беженцам, можно по телефону: 8(343)382-23-77
ЧТО НЕОБХОДИМО
− Сдобные изделия
− Чай, кофе
− Детское питание (сухое)
− Сухие пайки
− Бутылки питьевой воды
− Туалетные наборы
− Одноразовая посуда
− Средства индивидуальной защиты
− Зубная паста и зубные щетки
− Шампуни
− Мыло/гели для душа
− Полотенца
− Детские памперсы
− Туалетная бумага
− Средства женской гигиены
− Влажные салфетки
− Одноразовая посуда (стаканы, тарелки, ложки)
− Бутилированная вода 25 л.
− Обувь (желательно новые)
− Одежда (желательно новые)
− Постельное белье
− Тепловые пушки (новые)
− Удлинители
− Электрочайники (новые)
− Микроволновки (новые)
− Холодильники (новые)
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