В топ самых популярных категорий вошли грампластинки, картины, игры, значки, пепельницы и зажигалки Фото: Алексей БУЛАТОВ

За год екатеринбуржцы совершают в сети десятки тысяч покупок. Оказывается, многие из них бегут на страницы интернет-сервисов для размещения объявлений далеко не ради бытовой техники, одежды или услуг по ремонту. Такие сервисы уже давно стали излюбленным местом для коллекционеров.

Эксперты Авито ассказали «КП-Екатеринбург», что чаще всего коллекционируют жители Урала.

Часто пользователи размещают на сайте военную форму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из самых популярных категорий среди уральских коллекционеров – военные вещи. На них приходится почти 13% продаж на Авито.

- Пользователи размещают на сайте как современную военную форму и экипировку, например, бронежилеты, так и винтажные товары, такие как советские офицерские сумки-планшеты или противогазы. Также на страницах сервиса особой популярностью пользуются антикварные вещи - например, за 20 000 рублей можно купить стеклянную пороховницу, окантованную медью, - рассказывают в пресс-службе Авито.

Также на Авито можно найти много предложений с игрушечными машинками и наборами для того, чтобы собрать скелет человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

На втором месте по количеству продаж (7%) модели архитектурных сооружений, транспорта и даже живых существ. Так, за 8 500 рублей в Екатеринбурге продаются 30 «Феррари», правда, маленьких. За 4 800 рублей можно приобрести движущегося боевого робота из вселенной BattleTech, напечатанного на 3D-принтере. А за 1 200 рублей можно стать обладателем скелета по имени Артем.

Если зайти на Авито, можно увидеть несколько десятков предложений под названием «скелет Артем» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На третьем месте по популярности среди коллекционеров - монеты. Цена здесь определяется совсем не номиналом, а возрастом и особенностями, в частности, ценятся бракованные монеты или экземпляры с коллекционным рисунком.

- Например, полкопейки 1920-х годов можно приобрести за 1 000 - 4 000 рублей, а вот за рубль XVIII века придется выложить более чем 150 000 рублей, - поясняют в пресс-службе сервиса.

Большой спрос среди коллекционеров на редкие старинные монеты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в топ самых популярных категорий среди коллекционеров вошли грампластинки, картины, игры, жетоны, медали, значки, банкноты, пепельницы и зажигалки. Встречаются и такие экзотические предметы коллекционирования, как пластиковые карты или билеты на мероприятия.

Особой популярностью среди коллекционеров пользуются значки Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Активность в категории «Коллекционирование» постоянно растет – увлеченные уральцы использовали пандемию как повод заняться обновлением своих коллекций. Интернет дает им новые возможности – теперь не нужно искать вожделенный предмет на барахолках или в специализированных магазинах, а можно найти все онлайн, причем в том числе заказав с доставкой из другого города. Спрос на коллекционные предметы на Авито за второе полугодие 2021 вырос на 14% по сравнению с первым полугодием, - говорит Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито.

Очень часто уральские коллекционеры ищут на страницах сервиса редки почтовые марки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разброс цен на товары для коллекционирования огромный - от игрушек из «киндер-сюрприза», которые отдают бесплатно пакетом, до дорогого антиквариата. При этом среднестатистический екатеринбургский коллекционер тратит на приобретение вожделенного лота около 3 500 рублей - это меньше, чем в начале года, тогда средний чек такой покупки составлял почти 4 000 рублей.

Ранее «КП-Екатеринбцрг» рассказывала Михаиле Сачеве, который собрал редкую коллекцию, как у Сергея Шойгу. Екатеринбуржец занимается коллекционированием уже 40 лет и за это время даже открыл свой музей.

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