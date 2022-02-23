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Общество23 февраля 2022 7:59

«Феррари» за 8 500 рублей и скелет Артем: подборка самых необычных коллекций уральцев

В Авито рассказали, какие самые неожиданные вещи коллекционируют уральцы
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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В топ самых популярных категорий вошли грампластинки, картины, игры, значки, пепельницы и зажигалки

В топ самых популярных категорий вошли грампластинки, картины, игры, значки, пепельницы и зажигалки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За год екатеринбуржцы совершают в сети десятки тысяч покупок. Оказывается, многие из них бегут на страницы интернет-сервисов для размещения объявлений далеко не ради бытовой техники, одежды или услуг по ремонту. Такие сервисы уже давно стали излюбленным местом для коллекционеров.

Эксперты Авито ассказали «КП-Екатеринбург», что чаще всего коллекционируют жители Урала.

Часто пользователи размещают на сайте военную форму

Часто пользователи размещают на сайте военную форму

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из самых популярных категорий среди уральских коллекционеров – военные вещи. На них приходится почти 13% продаж на Авито.

- Пользователи размещают на сайте как современную военную форму и экипировку, например, бронежилеты, так и винтажные товары, такие как советские офицерские сумки-планшеты или противогазы. Также на страницах сервиса особой популярностью пользуются антикварные вещи - например, за 20 000 рублей можно купить стеклянную пороховницу, окантованную медью, - рассказывают в пресс-службе Авито.

Также на Авито можно найти много предложений с игрушечными машинками и наборами для того, чтобы собрать скелет человека

Также на Авито можно найти много предложений с игрушечными машинками и наборами для того, чтобы собрать скелет человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На втором месте по количеству продаж (7%) модели архитектурных сооружений, транспорта и даже живых существ. Так, за 8 500 рублей в Екатеринбурге продаются 30 «Феррари», правда, маленьких. За 4 800 рублей можно приобрести движущегося боевого робота из вселенной BattleTech, напечатанного на 3D-принтере. А за 1 200 рублей можно стать обладателем скелета по имени Артем.

Если зайти на Авито, можно увидеть несколько десятков предложений под названием «скелет Артем»

Если зайти на Авито, можно увидеть несколько десятков предложений под названием «скелет Артем»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На третьем месте по популярности среди коллекционеров - монеты. Цена здесь определяется совсем не номиналом, а возрастом и особенностями, в частности, ценятся бракованные монеты или экземпляры с коллекционным рисунком.

- Например, полкопейки 1920-х годов можно приобрести за 1 000 - 4 000 рублей, а вот за рубль XVIII века придется выложить более чем 150 000 рублей, - поясняют в пресс-службе сервиса.

Большой спрос среди коллекционеров на редкие старинные монеты

Большой спрос среди коллекционеров на редкие старинные монеты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в топ самых популярных категорий среди коллекционеров вошли грампластинки, картины, игры, жетоны, медали, значки, банкноты, пепельницы и зажигалки. Встречаются и такие экзотические предметы коллекционирования, как пластиковые карты или билеты на мероприятия.

Особой популярностью среди коллекционеров пользуются значки

Особой популярностью среди коллекционеров пользуются значки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Активность в категории «Коллекционирование» постоянно растет – увлеченные уральцы использовали пандемию как повод заняться обновлением своих коллекций. Интернет дает им новые возможности – теперь не нужно искать вожделенный предмет на барахолках или в специализированных магазинах, а можно найти все онлайн, причем в том числе заказав с доставкой из другого города. Спрос на коллекционные предметы на Авито за второе полугодие 2021 вырос на 14% по сравнению с первым полугодием, - говорит Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито.

Очень часто уральские коллекционеры ищут на страницах сервиса редки почтовые марки

Очень часто уральские коллекционеры ищут на страницах сервиса редки почтовые марки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разброс цен на товары для коллекционирования огромный - от игрушек из «киндер-сюрприза», которые отдают бесплатно пакетом, до дорогого антиквариата. При этом среднестатистический екатеринбургский коллекционер тратит на приобретение вожделенного лота около 3 500 рублей - это меньше, чем в начале года, тогда средний чек такой покупки составлял почти 4 000 рублей.

Ранее «КП-Екатеринбцрг» рассказывала Михаиле Сачеве, который собрал редкую коллекцию, как у Сергея Шойгу. Екатеринбуржец занимается коллекционированием уже 40 лет и за это время даже открыл свой музей.

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