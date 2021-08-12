Магнитная рыбалка: школьники из Екатеринбурга вылавливают из Исети по килограмму монет в день

Саша мечтает поймать что-нибудь историческое Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда не торопясь гуляешь по Плотинке, можно увидеть много всего интересного. Например, на набережной Исети несколько школьников устроили «магнитную рыбалку». Ребята вылавливают из реки на магнит различные железяки.

- Мы так реку отчищаем, - щурится на солнце 14-летний Саша. – Достаем мелочь, железо. Я увидел в интернете видео, как другие люди ищут с металлоискателями железо, а потом узнал, что еще с магнитом можно искать его в воде. Мне захотелось попробовать. Я видел в Подмосковье достают всякие бомбы, предметы, связанные с историей. Мне стало так интересно, есть ли у нас что-то такое. Очень хочется найти что-то необычное, историческое.

Ребята ловят добычу на большой магнит Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глубина, по словам мальчиков, в тех местах, где они ловят добычу, сейчас полметра. Чаще всего на магнит попадаются мешки с монетами, весом по 1 кг! В присутствии «КП-Екатеринбург» школьники достали три мешка с современными копейками.

- Нам кажется, что это банки избавляются от мелочи и скидывают мешки с копейками. А мы их обратно сдаем, - смеясь, рассказывает Саша. - Мой друг Тимофей все время сдает и монеты, и железо. А я вот пока мешки с монетами коплю. Все приношу домой, стараюсь отмыть, замачиваю их в уксусе и в кока-коле. Если честно, помогает не очень.

Мешки с монетами могут выкидывать сотрудников банков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо монет попадаются и внушительных размеров предметы. Однажды Саша и Тимофей выловили якорь, а в другой раз пятиметровую трубу. Бывает, достают ключи, велосипеды, старые телефоны. Сейчас мечтают найти старинные монеты!

Саша и Тимофей занимаются этим увлечением основательно уже год. С собой берут все самое необходимое: веревки с большим и маленьким магнитом, перчатки, мешки для находок.

- Обычно мы сидим здесь по несколько часов. Но бывало и такое, что на весь приходили. За целый день, если вылавливаем много больших железок и пакетов с мелочью, то выходит примерно на 100 кг., - со знанием дела рассказывает Саша.

Саша копит монеты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прохожих это действо очень увлекает. Люди подходят, с интересом наблюдают, как ребята закидывают в реку магнит. Но есть и те, кто негативно относится к увлечению ребят.

- Один раз рыбаки чуть не обрезали наш магнит. Сказали, что мы им всю рыбу распугаем, - с досадой рассказывают мальчики.

Но ребята не боятся трудностей. Ведь они по-настоящему увлечены своим делом. Мальчики вдохновляются простым любопытством, а заодно улучшают экологию города.