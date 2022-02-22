«Мечтаю теперь прокатиться на самокате»: житель Качканара получил кибер-руки

Такие бионические протезы приводятся в движение благодаря напряжению мышц в культе. Фото: предоставлено Дмитрием Пазяевым

С механическим звуком блестящие черным карбоном пальцы прижимаются к ладони. Мизинец, безымянный, средний, указательный – получился кулак. Затем с таким же едва уловимым шелестом звеньев и моторчиков большой палец устремляется вверх. И вот перед нами универсальный знак одобрения, известный во всем мире. Его нам демонстрирует Дмитрий Пазяев из Качканара.

Он сидит на диване в джинсах и синей рубашке. Глядя на Дмитрия, сперва может показаться, что он надел еще и черные перчатки. Но это не перчатки, а бионические протезы. От кончиков пальцев и почти до самих плечевых суставов эти сложнейшие устройства помогают Дмитрию снова играть с детьми, снова помогать жене по дому и, конечно, работать. По нашей просьбе, Дмитрий рассказал, как он потерял обе руки и как новые технологии помогли ему хотя бы частично заменить их.

Кисть выполняет 14 видов хвата. Фото: предоставлено Дмитрием Пазяевым

ДУМАЛ, ЧТО ПОСТРАДАЛИ ТОЛЬКО ПАЛЬЦЫ

3 июля – для Дмитрия словно второй день рождения. Именно в этот день в 2018 году он получил тяжелейшую травму обеих рук. Произошло это посреди рабочего дня на одной из подстанций местного предприятия.

- Я работал там с 2011 года. В 2014 занял должность электрика участка, - вспоминает Дмитрий. – Во время плановых переключений на подстанции не сработала механическая блокировка на ячейке и я, получается, попал под напряжение. Там есть шины, по которым идет ток. И получается, что я за них схватился обеими руками.

Лишь чудом дуга, прошедшая через руки, не повредила внутренние органы. По одной из версий, спасла жаркая погода, стоявшая в тот день.

- Я сильно вспотел на подстанции. Пот, видимо, как проводник сработал. Электрическая дуга прошла по коже через обе руки, а внутренние органы не задела, - рассказывает Дмитрий. – Я помню начало, помню, как напряжение через меня стало проходить. Ох… Это все мышцы в теле разом напрягаются. Очень неприятно и очень больно. Потом уже очнулся на полу.

До травмы Дмитрий работал электриком участка на крупном предприятии в Качканаре. Фото: Группа помощи Дмитрию Пазяеву, vk.com

Когда человека бьет током, из-за напряжения мышц практически невозможно самостоятельно разжать кулаки и отпустить предмет, через который в тело поступает ток. Но на подстанции через несколько мгновений сработала релейная защита, отключившая подачу напряжения.

- Коллеги были рядом, скорую быстро вызвали и меня сразу в реанимацию повезли, - говорит Дмитрий. - Я изначально не понял, что произошло. В сознание более менее пришел, когда меня уже в 40-ю больницу Екатеринбурга доставили из Качканара. Думал сперва, что просто пальцы сильно обгорели. Думал, ладно, хоть остальное останется, будет в рабочем состоянии. А затем в больнице сказали, что ампутировать руки придется выше локтя.

ПОЛТОРА ГОДА ДОБИВАЛСЯ БИОНИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ

Пока врачи боролись за жизнь Дмитрия, его родные и близкие организовали в Интернете группу по сбору помощи для него. Через месяц после случившегося его состояние нормализовалось и Дмитрия перевели из реанимации в отдельную палату. Он стал выходить на прогулки. Одновременно с этим он начал задумываться, как вернуться к прежней жизни. Для этого были нужны современные бионические протезы, которые сейчас делают то, что раньше можно было увидеть лишь в фантастических фильмах, вроде «Я, робот» с Уиллом Смитом – с помощью высоких технологий и новейших материалов почти целиком заменяют утраченную руку.

- Я с самого начала хотел именно бионические протезы. Но мне в фонде социального страхования сказали, что сначала надо походить с рабочими протезами, потом с активными, а затем уже выдадут бионические. Добивался их года полтора.

Изначально у Дмитрия были активные протезы. Но они не так функциональны, как бионические. Фото: Группа помощи Дмитрию Пазяеву, vk.com

Бионические протезы создаются под своего носителя индивидуально целой группой специалистов. Каждый из них надевается на культю, после чего человек, напрягая мышцы в ней, заставляет бионический протез двигаться так, как ему нужно – пошевелить каким-нибудь пальцем, сжать кулак, согнуть локоть…

- Чтобы двигать бионическим протезом я напрягаю бицепс или трицепс. При помощи бицепса я могу поднять руку или сделать какое-нибудь движение кистью, - объясняет Дмитрий. – К трицепсу в культеприемной гильзе стоит два датчика. Когда я его напрягаю, то могу руку опустить или как-то еще пошевелить кистью. Кисть выполняет 14 видов хвата.

О стоимости таких протезов Дмитрий не говорит. Они не дешевые. И выдаются лишь на несколько лет, после чего их заменяют более усовершенствованной версией. Технологии на месте не стоят.

- В прошлом году вышла новая версия бионических протезов, более влагозащищенная, - говорит Дмитрий. – Те, что у меня, опускать в воду нельзя. Их лишь немного можно мочить. Посуду, например, ими можно помыть.

Так выглядят бионические протезы, когда Дмитрий их снимает. Фото: Группа помощи Дмитрию Пазяеву, vk.com

УТРОМ НАДЕЛ - ВЕЧЕРОМ СНЯЛ

Весят такие протезы немного. Дмитрий признается, что уже не ощущает их тяжести. При этом сами они могут поднять что-нибудь весом около пяти килограмм.

- Я их утром надеваю, вечером снимаю. А в течение дня делаю ими все, что мне нужно, - рассказывает Дмитрий. – Из ухода, лишь салфетками влажными протирать надо периодически. А больше ничего и не требуется. Работают они на специальных батарейках. Пока я одни установил, другие стоят на подзарядке.

Заниматься спортом с помощью бионических протезов Дмитрий еще не пробовал. - Но мечтаю теперь прокатиться на самокате, - говорит Дмитрий. - Летом хочу попробовать. Плюс, бионические протезы позволяют полноценно работать на компьютере, сидя за клавиатурой.

- Собираюсь на работу выйти. Мне на предприятии моем обещали уже другую должность – чтобы за компьютером только сидеть, документы делать, планировать ремонтные работы, - говорит Дмитрий. - Коллеги рады за меня, ждут. Они были в восторге, когда увидели эти бионические протезы. Они тоже таких технологий еще не видели.

У Дмитрия трое детей. Когда они увидели папу с новыми руками, то тоже восхищались, признается Дмитрий. Правда, брать их на руки даже с такими протезами пока нельзя. Впрочем, возможно будущие технологии смогут восполнить это упущение.

- С бионическими протезами даже по телефону можно позвонить. Тачскрин на экране смартфона работает хорошо. Быстро научился ими пользоваться, - говорит Дмитрий. - А вот ощущения, что эти протезы – продолжение моего тела, пока не появилось. Может, в будущем будет.

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