«Друзья шутят, что я как Терминатор»: уралец, потерявший кисть, получил кибер-руку

Тонкие черные пальцы механического протеза приходят в движение, раскрывая ладонь. Константин протягивает левую руку к куриному яйцу на тарелке и берет его двумя искусственными пальцами – указательным и большим. Яйцо остается целым. Благодаря встроенному компьютеру протез сам определил, с какой силой нужно сомкнуться вокруг хрупкой скорлупы, чтобы не раздавить ее. Правой рукой в этот момент Константин берет вилку и раскалывает им яйцо. Желток с белком проливаются на сковородку и начинают шкварчать.

– Я вот люблю яичницу по утрам, но только представьте себе, какая это морока – разбивать яйцо одной рукой, – говорит Константин Неустроев. – То же самое и с такими простыми делами, как чистка зубов, переодевание или завязывание шнурков... До того, как у меня появился протез, делать это все одной рукой было очень сложно.

Левой руки, а если точнее, то кисти, Константин лишился семь лет назад, когда ему было 26. В ту пору он работал на заводе в своем родном городе Сухом Логу и пострадал на производстве.

– Я работал шихтовщиком и заступал на ночную смену, – вспоминает Константин. – После дневной бригады почему-то была убрана защита у станка и в итоге, примерно в одиннадцатом часу вечера, мою руку затянуло в станок. Удивительно, но в тот момент я сохранил хладнокровие. Я попытался вырвать руку, пока ее всю не затянуло. А затем мне оторвало кисть.

Кибер-рука сама рассчитывает силу, с которой нужно сжать предмет, чтобы не раздавить его. Фото: Константин Неустроев

Коллеги Константина, увидев большое количество крови, тут же разбежались кто куда – одни к мастеру, сообщить о ЧП, другие в медсанчасть.

– У меня никакой паники не случилось, – рассказывает Константин. – Я со всей силы сдавил руку, чтобы кровь перестала бежать. Однако, несмотря на свое хладнокровие одну ошибку я все-таки допустил – попил воды. Делать этого нельзя, потому что вода разжижает кровь и из-за этого при больших ранах можно много крови потерять. Когда приехала «скорая» я только спросил, умру я, или нет. Лишь потом, в больнице понял, что руки у меня теперь нет и те возможности, которые у меня были, я потерял.

Тем не менее, Константин не отчаялся. Он переехал в другой город – Березовский – и устроился работать менеджером по продаже электротехнического оборудования.

– Периодически мне нужно объяснять человеку устройство продаваемого прибора, показывать его, разбирать, – говорит Константин. – Одной рукой работать очень сложно. Надо ведь, например, и отвертку держать и щиток, который ты показываешь клиенту. Что-нибудь улетает, и ты нервничаешь.

Спустя несколько лет после травмы Константин написал заявку на получение современного биоэлектрического протеза, ну или проще на «кибер-руку». И примерно через полгода его заявку одобрили.

– Из Москвы приехали специалисты, – говорит Константин. – Они поработали со мною неделю и сделали гильзу – накладку на руку, к которой потом крепится протез.

Сам протез стоит 5 миллионов рублей и сделан он в Германии. Внутри гильзы располагаются датчики, реагирующие на сокращение мышечных волокон. Напрягая определенные мышцы на своей левой руке, Константин приводит в действие механический кулак.

Даже с хрупкой лампочкой механические пальцы протеза обращаются бережно. Фото: Константин Неустроев

– Ранее аналогичные протезы получили лишь единицы россиян, – поясняют в пресс-службе Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. – Такой адаптированный к разным условиям протез появился в нашей стране полтора года назад. Его можно использовать без защитной перчатки, он не боится влаги, проверен в работе в разных климатических и бытовых условиях.

Чтобы привыкнуть к «кибер-руке» Константину потребовалось всего два дня. Теперь он может не только яичницу пожарить, но и прокатиться на велосипеде, машине, лыжах... А вот, допустим, подтянуться на перекладине или поднять тяжелую гирю Константин не может. Современные протезы на такие нагрузки пока не рассчитаны.

– Вообще этот протез выдается на три года, потом его заменяют на новый. Но если появятся более совершенные протезы, то теоретически я смогу снова подать заявку и получить один из них, – объясняет Константин. – Друзья шутят, что я как Терминатор (смеется). Да и на работе клиенты часто удивляются. Когда включаешь протез, у него сначала все пальцы по одному раздвигаются. И люди просто дар речи теряют, когда видят это, а потом начинают расспрашивать подробнее про него. А сегодня подошел клиент, говорит «Ничего себе, я такое только в фантастических фильмах видел». Кому я только ни показывал его, все удивлялись.