Депутат из Екатеринбурга призвал Владимира Путина присвоить Камиле Валиевой звание Героя России

В тексте письма чиновник рассказывает, что был возмущен давлением на юную спортсменку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутат КПРФ из Екатеринбурга Роман Ступников написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросил присвоить 15-летней фигуристке Камиле Валиевой, участвовавшей на олимпиаде в Пекине, звание Героя России.

- Предвкушаю, что найдутся те, кто скажет, что недостойна, что люди рискуют жизнью, а зачастую и вовсе получают его посмертно. Сразу скажу не все! Есть такие «Герои», подвиги которых никому неизвестны, а присвоение происходило секретными указами. А наша Камила - настоящий Герой, - написал Роман Ступников на своей странице в социальных сетях.

Такой документ Роман Ступников разместил в социальных сетях. Фото: из личного профиля депутата

В тексте письма чиновник рассказывает, что был возмущен давлением на юную спортсменку, которое на нее оказывали из-за допингового скандала, он заверил, что это была самая настоящая травля.

Однако Камила Валиева, лидируя после короткой программы, нашла в себе силы откатать и произвольную программу. По словам Романа Ступникова, хоть и результат оказался ниже ожидаемого, фигуристка заслуживает столь высокого звания.

Напомним, что Камила Валиева принимала участие в командном турнире Олимпиады-2022 в составе российской команды. 7 февраля наши одержали победу. В этот же день должна была состояться церемония награждения, однако ее дважды переносили. Под вечер 8 февраля появилась первая новость о том, что причиной переноса церемонии может быть положительная допинг-проба у одного из наших спортсменов. А утром 9 февраля все узнали, что этой спортсменкой оказалась Камила Валиева.

Камила Валиеву поддержали и суворовцы Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее 19 хоккеистов суворовского военного училища из Екатеринбурга перед своей тренировкой вышли на лед, держа в руках буквы, из которых составили хештег «КамилаМыСТобой». Ребята прокатились с этими словами, рисуя на льду бесконечность.