Первое выступление завершилось для Камилы Валиевой победой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Камила, мы с тобой!» - эти слова стали лозунгом и хештегом последних дней не только в нашей огромной стране, но и за ее пределами. За судьбой юной и безмерно талантливой фигуристки, участвующей в зимних Олимпийских играх в Пекине, с замиранием сердца уже больше недели наблюдают не только спортсмены и поклонники спорта, но и все те, кто знают о скандале с допинг-тестом Камилы Валиевой.

Юные суворовцы поддержали российскую чемпионку Камилу Валиеву Фото: Алексей БУЛАТОВ

15-летнюю чемпионку поддерживают жители всей России. Вот и екатеринбуржцы не остались в стороне. Юные суворовцы устроили флешмоб на льду перед прокатом произвольной программы Камилы Валиевой.

Ребята устроили флешмоб перед тренировкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 хоккеистов суворовского военного училища перед своей тренировкой вышли на лед, держа в руках буквы, из которых составили хештег «КамилаМыСТобой». Ребята прокались с этими словами, рисуя на льду бесконечность.

- У этой акции есть особый смысл, ведь нашим спортсменам сейчас так не хватает поддержки, особенно, учитывая последние события на Олимпиаде в Пекине, - говорит суворовец и капитан сборной по хоккею 15-летний Олег Одегов.

Суворовцы смотрят все выступления наших спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напоминаем, что Камила Валиева принимала участие в командном турнире Олимпиады-2022 в составе российской команды. 7 февраля наши одержали победу. В этот же день должна была состояться церемония награждения, однако ее дважды переносили. Под вечер 8 февраля появилась первая новость о том, что причиной переноса церемонии может быть положительная допинг-проба у одного из наших спортсменов. А утром 9 февраля все узнали, что этой спортсменкой оказалась Камила Валиева.

Ребята прокатились по льду, рисуя бесконечность Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом все допинг-пробы Валиевой, сделанные во время проведения Олимпиады, показали, что фигуристка не использовала запрещенные препараты.Сомнительный результат показала единственная допинг-проба, которую взяли во время проведения чемпионата России 25 декабря 2021 года.

Хоккеисты суворовского военного училища перед тренировкой вышли на лед с надписью «КамилаМыСТобой» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка попала под мощный удар после сообщений о положительной допинг-пробе. И только за сутки до старта личного турнира получила шанс выйти на лед в личных соревнованиях. 14 февраля Камилу Валиеву допустили до соревнований. Во время первого проката она произвела фурор и заняла первое место. А 17 февраля решится судьба российской фигуристки. После проката произвольной программы, мы узнаем, сможет ли она завоевать олимпийское золото.

Камилу Валиеву ранее также поддержали жители Красноярска. Десятки взрослых и юных горожан вышли на лёд и выстроились в огромное сердце.

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