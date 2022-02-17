Единственный рэпер, читающий на языке манси, пострадал от рук мошенников в Екатеринбурге

Евгений Анямов сочинил более 50 треков на мансийском. Фото: предоставлено Евгением Анямовым

Жертвами интернет-мошенников, которые обманом получают доступ к банковским счетам людей, и снимают оттуда все деньги, становятся не только рядовые жители, но и знаменитости. Так, например, случилось с единственным в мире рэпером, поющим на языке народа манси – Евгением Анямовым, выступающим под псевдонимом Bizzo. Возвращаясь из Екатеринбурга в Серов, он случайно натолкнулся в сервисе «Бла-бла-кар» на мошенника.

- В среду я приехал из Серова в Екатеринбург, чтобы поучаствовать в эфире на радио. Дал интервью. Ближе к вечеру собрался ехать назад в Серов. У меня работа. Надо писать треки на мансийском языке, - рассказал «КП-Екатеринбург» Евгений Анямов. – Я скачал «Бла-бла-кар», зарегистрировался. Два человека отказались взять меня с собой по дороге в Серов, сказали, что все места заняты. А один вдруг согласился за 500 рублей.

Слово за слово, водитель-незнакомец скинул информацию, как перечислить ему деньги через сервис Qiwi.

- От Qiwi мне пришла СМС с четырехзначным кодом. Я его ввожу. А затем этот человек как-то заходит в мой онлайн-банк и выводит у меня 18 тысяч – все деньги, которые были на счету. Я в итоге остался в Екатеринбурге совсем без денег. К счастью, меня друг за свой счет отправил на автобусе в Серов.

В Екатеринбург Евгений приехал, чтобы принять участие в записи эфира на радио. А когда собрался ехать домой на «Бла-бла-кар», столкнулся с мошенником. Фото: Андрей Гусельников

«Комсомольская правда» ранее уже писала о том, как действуют онлайн-мошенники. Так, наши журналисты рассказывали историю человека, который через «Бла-бла-кар» пытался отправить посылку из Казани в Екатеринбург.

В итоге он наткнулся на водителя, который попросил сначала перевести ему аванс – 1400 рублей. После этого водитель решил вернуть 400 рублей и прислал своему клиенту ссылку на фишинговый сайт (сайт, созданный мошенниками, который копирует официальный сайт сервиса, - Прим. Ред.). По ней ничего не подозревающей жертве предлагалось ввести данные своей банковской карты, якобы чтобы водитель вернул часть средств. На самом деле, вводя свои данные, пользователь открывал мошенникам полный доступ к своим счетам. Те, конечно, сразу все деньги переводили себе.

Поэтому «КП-Екатеринбург» еще раз напоминает, как не стать жертвой кибер-мошенников:

1) Никогда и никому не передавайте данные своих банковских карт (ни коды из СМС-сообщений, ни коды из push-уведомлений, ни трехзначные CVV/CVC-коды с обратной стороны карты)

2) Никогда не переходите по ссылкам на внешние сайты, которые присылают другие пользователи. И ни в коем случае не вводите на этих сайтах свои данные

3) Избегайте предоплат при покупке у частных продавцов.

4) Если на сайте есть встроенный мессенджер, то именно в нем и обсуждайте подробности сделки. Не надо с клиентом или исполнителем связываться через сторонние мессенджеры, вроде телеграмма или вотсапа. Если же вам предлагают продолжить общение в них – скорее всего вы беседуете с мошенником.

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