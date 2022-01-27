Единственный рэпер, читающий на языке манси, ищет продюсера: «Уже написал в Black Star»

Евгений Анямов и сам манси. Он написал уже с полсотни треков на языке малочисленного народа. Фото: предоставлено Евгением Анямовым

Стоя у микрофона Евгений Анямов, он же Bizzo, читает рэп на незнакомом языке. Не русские слова, и уж точно не английские, и не французские. Растеряются с определением даже современные сервисы-переводчики. Нет такого языка в их базах. А все потому, что это язык малочисленного народа манси. А Евгений Анямов – единственный в мире рэпер, который на нем читает.

В его творческой копилке уже с полсотни треков на разные темы. Его приглашают выступать на концерты. К его творчеству проявляют интерес ученые, занимающиеся историей малых народов и, конечно, те, кому интересна загадка перевала Дятлова, где в 1959 году при странных обстоятельствах погибла группа туристов из девяти человек. Ведь именно народ манси живет рядом с перевалом Дятлова и, как некоторые полагают, может знать чуть больше остальных о том, что происходило на севере Урала больше 60 лет назад.

Евгений Анямов и сам манси. И в декабре он записал трек «Холатчахль», который как раз посвящен гибели тургруппы Игоря Дятлова. «Комсомолка» пообщалась с рэпером, набирающим популярность, и узнала, каково было расти рядом с перевалом Дятлова и как благодаря пандемии, он стал заниматься музыкой.

РОДИЛСЯ В ДЕРЕВНЕ, ОТРЕЗАННОЙ ОТ ВНЕШНЕГО МИРА

Евгений показывает нам свою фотографию из раннего детства. На ней младенец смотрит в камеру, лежа в апе – так называется мансийская колыбель из бересты. Апа подвешена за крюк на потолке. Позади нее советская металлическая кровать с пружинами, занавески и окно, через которое видно Тресколье – самый северный поселок Свердловской области, в котором жили манси.

Эта колыбель называется апа. Она сделана из бересты. Фото: предоставлено Евгением Анямовым

- Это старая мансийская деревня была, - рассказывает Евгений Анямов. – До пожара, который почти все уничтожил, там десять домов стояло. Мне рассказывали, что я родился прямо в бане. У мамы схватки начались и там принимали.

Связь с большой землей у Тресколья была плохая. Манси жили практически сами по себе – туристов в поселке не бывало. Доехать до города было сложно.

- У нас один или два снегохода было на всю деревню. Дорога была такая, что УАЗики и Нивы не могли пройти. А Уралы и КамАЗы могли, но приезжали редко, - вспоминает Евгений. - Трудно было с доставкой продуктов. А так, нормально. Человек 40 в деревне жило. В каждом доме по большой семье из 5-6 человек. Мы занимались охотой, сбором ягод и орехов. В горы ходили за корнем и все это привозили в город, продавали. Унты шили женщины. Мужики охотились. Мясо продавали, лыжи делали и тоже продавали.

Из-за того, что жители Тресколья были буквально отрезаны от окружающего мира непроходимой тайгой, им было сложно получить медицинскую помощь. Из детства Евгений Анямов вспоминает случай, когда в одной семье заболел ребенок – были кашель и температура.

Евгений Анямов мечтает начать сотрудничать с музыкальным лейблом Black Star.

- В город повезли зимой на снегоходе. К сожалению, девочка обморозилась и умерла, - говорит Евгений. – Настолько трудно было выбираться оттуда за лечением.

Пожар, о котором говорил Евгений, случился в 2005 году. Тогда, по его словам, сгорели пять домов. Еще пять осталось. Но манси уже не стали жить в них – они переехали в Ушму – поселок в 100 километрах от Ивделя, построенный специально для малочисленного народа.

- Раньше у нас в Тресколье ни телефонов, ничего не было. А тут уже появились Интернет, wi-fi. Скорую можно вызвать и она приедет. Тут у нас есть таксофон, свет, - отмечает Евгений. - В Тресколье, если кто-то умирал, надо было его везти в город, чтобы там все обследования провели, а потом уже везти обратно в Тресколье и хоронить.

МАТЬ УБИЛИ В ИВДЕЛЕ

С переездом в Ушму у Евгения появилась возможность слушать через Интернет треки российских рэперов.

- Мы музыку через ИК-порт, через блютуз тогда передавали. Ак-47 и Баста были еще только на взлете. Я начал слушать их. Слушал Гуфа, потом услышал Эминема. Мне очень понравилось, пробовал, как Эминем зачитывать. Сначала на русском читал рэп, потом мне дядя сказал: «Попробуй на мансийском». Сперва я это мимо ушей пропустил, а затем действительно сочинил на мансийском первый трек – про родителей, о том, как я остался сиротой.

Своего отца Евгений не знал. Он уехал из Тресколья, вскоре после его рождения. Бабушка и дедушка погибли в пожаре. А мать убили в конце 2010 года в Ивделе. Евгению тогда было 14 лет.

- Я тогда жил у дяди с тетей. Слух до нас из Ивделя дошел о смерти мамы, но я сначала не поверил. И лишь потом, когда привезли гроб, понял, что, оказывается, это действительно произошло, - вспоминает Евгений. - Все началось с того, что ее осенью клещ укусил, когда мы пошли ягоды собирать. Она теряла сознание, мы скорую вызвали и ее увезли. Она лежала некоторое время в больнице, а меня к себе забрали дядя с тетей. Потом в Ивделе мама сидела с друзьями. И к ним двое мужчин зашли. У них случилась перепалка. За маму двое заступились и их сразу порезали. И маму тоже. В подробности я тогда не вдавался. Убийц посадили.

ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ НЕ СМОГ ВЕРНУТЬСЯ В УНИВЕРСИТЕТ

Однажды Евгений с другом решили снять клип на один из его треков на мансийском языке. Выложили его в соцсетях и буквально на следующий день Евгений проснулся знаменитым. О нем рассказали на телеканале в Югре и позвали выступать на концерт в Ханты-Мансийск.

- Я выступил там с двумя песнями, а потом решил остаться там учиться, - рассказывает Евгений.

Все свои треки Евгений изначально сочиняет на мансийском языке.

Он поступил на строителя. Проучился один семестр, попутно работая корреспондентом в местной газете. А затем началась пандемия коронавируса и учебу пришлось прекратить.

- Я тогда уехал в Краснотурьинск к другу, а потом не смог в Ханты-Мансийск вернуться – на дороге было установлено два блокпоста, - вспоминает Евгений. - Первый я проехал, а на втором меня развернули обратно. Там были ОМОН, ДПС, полиция, два КамАЗа стояли – медицинский и полицейский. И все. С работы ушел, с учебы… Начал просто заниматься музыкой.

Евгений одинаково хорошо говорит и на русском, и на мансийском языке. Мыслит он тоже, то на одном, то на другом. Но слова для песен рождаются изначально только на мансийском, и лишь потом он переводит их на русский. С этим порой возникают сложности, ведь не для каждого мансийского слова сразу находится российский аналог.

- Много таких слов. Я на них застревал, когда писал треки. Приходилось писать в Ушму в «Воцап» или «Вконтакте», чтобы помогли перевести на русский, - рассказывает Евгений.

Вопреки появившейся популярности, зарабатывать на своих треках Евгений еще не начал. Например, два коротких выступления по 10 минут на концертах в Североуральске и Ханты-Мансийске принесли ему лишь около 10 тысяч рублей. При этом другой работы у него нет – сейчас он всецело занят созданием треков на мансийском языке. В этом ему помогает спонсор.

- Он историк. Ученый. Занимается историей малых народов. Работает в Стокгольме. Еще в России преподает старшим курсам историю, - объясняет Евгений.

Один из последних снимков, сделанных группой Игоря Дятлова в 1959-м.

В ДЕТСТВЕ ВИДЕЛ СТРАННЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

К истории перевала Дятлова Евгений относится скептически. Говорит, что загадка гибели туристов волнует в основном жителей больших городов, вроде Екатеринбурга. Среди манси же никто эту тему особо не обсуждает.

- В Ушме вообще всем параллельно. Гора и гора. Я всю жизнь в 50 километрах от перевала живу. Могу сесть с туристами и съездить туда. Но мне это не надо. Я гор не видел что ли? – говорит Евгений. - Никогда там не был и не планирую. Хотя, может, летом съезжу, чтобы снять клип под трек «Холатчахль». Никто не обсуждает эту тему, что там кто-то погиб. В городах да, кипит этот разговор. А у нас нет.

Евгений признается, что сам об этой истории узнал лишь около трех лет назад, когда тему стали много обсуждать, и когда «Комсомольская правда» и «Россия 1» организовали экспедицию на перевал.

- Малахов в Ушму к нам тогда приезжал. Общался с народом. Я в тот момент в городе находился, - вспоминает рэпер.

- А как вы относитесь к версии, что манси могут быть причастны к гибели туристов на перевале Дятлова? – интересуемся мы.

- Я смотрел программу «На самом деле» на «Первом канале». Там был один мужик, говорил, что виноваты манси. Да это же бред! Полный бред. К нам в Ушму туристы приезжают. Чем можем, всегда помогаем. Где-то дом выделим, где-то еще что-то. Еды дадим. Все равно помогаем людям. Смысла то нет вредить. Тем более там вообще были подростки, студенты. Наш народ студентов бы точно не тронул. Туристы, видимо, военную базу где-то там увидели. Или нашли осколки ракеты, и кто-то от свидетелей избавился. Я в Тресколье в детстве одну штуку видел, как парашют. Только парашют летит вниз, а у этого купол вперед летел, а сзади какие-то звездочки сверкали. Даже не понял тогда, что это.

Кадр из экспедиции «Комсомольской правды» и телеканала «Россия 1» на перевал Дятлова. Телеведущий Андрей Малахов прибыл на вертолете. Фото: Евгений САЗОНОВ

Когда мы общались с Евгением, он находился в Ушме – в гостях у родственников. В основном же он живет в Краснотурьинске у друга и в Серове, где у знакомых есть студия звукозаписи.

- В городе у меня квартиры нет. В Ушме дом, построенный из сруба. Избушка. Но если я в Ушме все время буду жить, до меня ни один корреспондент не дозвонится. Да и вообще никаких шевелений не будет, - отмечает Евгений. - А я как раз сейчас ищу продюсера, который бы со мной работал. Написал в Black Star. У них все популярные исполнители записываются. Мне ведь надо вообще всю музыку переписать полностью. Когда я трек пишу, я скачиваю музыку из Интернета. Не знаю, чьи это минуса. Я недавно одну композицию сам переписал и под нее даже слова написал, но в студии еще не был, в Ушму уехал. Вот туристы появятся, с ними уеду в город и в студии уже запишу трек под нее.

О ЧЕМ ГОВОРИТСЯ В ТРЕКЕ BIZZO «ХОЛАТЧАХЛЬ»

Публикуем перевод слов трека с мансийского на русский:

В каждом месте, в каждом городе каждый человек знает

О том, что на Перевале Дятлова погибли люди.

Что с ними случилось там - никто не знает.

Может, их напугали там, и поэтому они бегом убежали.

Только Бог знает, почему они стали убегать,

кто их так сильно напугал,

что за незнакомец их преследовал,

кто их тогда вниз погнал, кто их там убил.

Но что бы там ни случилось, я полагаю, что их не убивали.

Ещё хочу сказать, не мог тогда человек их убить там,

зачем так говорить, народ, я не понимаю.

Они убегали оттуда в страхе, разодрали свою палатку,

сами побежали почему-то по разным местам,

их тела нашли далеко от места ночлега.

Если бы кто-то захотел их убить,

то они бы не отгоняли их от места ночлега,

оставили бы тела там, где их убили,

человек там пугать никого не стал бы,

расстрелял бы их, собрал тела в кучу,

утащил бы в другое место и закопал бы.

Потом в поисках группы вы ходили бы там,

внизу или наверху, или вокруг, или вообще в других местах.

Я не знаю, что бы вы делали там тогда.

Если бы вы тела не нашли, то просто стояли бы в ступоре.

И обвинять рядом живущих людей не надо!

Это всё равно, что обвинить берёзу, которая выросла в неправильном месте.

Я тоже хочу знать о том, что за грязь там произошла,

что они там делали, почему их дыхание остановилось под снегом.

Мне очень жаль, но что нам поделать?

Остаётся молить Бога о том, чтобы никто там больше не гибнул.

Помоги нам Бог!

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