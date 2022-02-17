Ельцин Центр ответил на критику митрополита Евгения

Причиной конфликта стал инцидент с испорченной картиной ученицы Малевича, застрахованной на 75 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ельцин Центр ответил на критику главы Екатеринбургской епархии - митрополита Евгения, который назвал его команду «недогалеристами» из-за инцидента с испорченной охранником картиной ученицы Казимира Малевича. В центре «КП-Екатеринбург» сказали, что на этой истории «легко заработать очки».

- Ельцин Центр - современная, прекрасно оснащенная площадка, за шесть лет работы принявшая десятки выставочных проектов самого высокого уровня, здесь работают высококвалифицированные музейные сотрудники. Недавняя проверка комиссии Министерства культуры подтвердила соответствие этим высоким стандартам, - заявили в Ельцин Центре.

В Ельцин Центре рассказали, что считают произошедшее с картиной Анны Лепорской «Три фигуры» несчастным случаем. Фото: The Art Newspaper Russia

Команда выставочного пространства посчитала слова митрополита прямым обвинением в непрофессионализме. Также в Ельцин Центре «КП-Екатеринбург» рассказали, что считают произошедшее с картиной Анны Лепорской «Три фигуры» несчастным случаем. Кроме того команда уверена, что это не повлияет на их репутацию.

Помимо этого, в центре подчеркнули, что их партнерами являются множества музеев, в том числе Третьяковская галерея, Русский музей, ГМИИ им. Пушкина, Музей Русского импрессионизма и Московский музей современного искусства. При этом все эти музеи не имеют претензий к Ельцин Центру.

- Добавим, что в 2021 году митрополит Кульберг даже не смог побывать на проходившей в Ельцин Центре выставке «Святые нераздельной церкви», которую с экскурсией посещали сестры Ново-Тихвинского женского монастыря, - заявили в центре.

В порче картины подозревают 63-летнего ветеран войны в Афганистане и Чечне Александра Васильева Фото: Алексей БУЛАТОВ

В порче картины, застрахованной на 75 миллионов рублей, подозревают 63-летнего ветеран войны в Афганистане и Чечне Александра Васильева, который один день проработал охранником в Ельцин Центре. В разговоре с журналистами «КП-Екатеринбург» он сказал, что пририсовать глазки безликим фигурам ему сказали дети. По словам мужчины, он поверил, что это их рисунки на выставке. За охранника вступился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал его большим ребенком. А известный уральский адвокат Алексей Бушмаков вызвался защищать ветерана войны.