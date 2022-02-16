Екатеринбуржцы смогут в несколько кликов запускать отдельные рекламные объявления для всех товаров своих интернет-магазинов

Фото предоставлено пресс-службой Яндекс.Бизнес

Теперь екатеринбуржцам больше не нужно вручную заполнять информацию для каждого товара — сервис автоматически создаст объявления с актуальной информацией и запустит их на площадках Яндекса и Google.

Чтобы запустить рекламу, достаточно указать адрес своего интернет-магазина. Алгоритмы автоматически создадут объявления для каждой позиции, используя информацию с сайта – названия, описания, фотографии и цены. Предприниматель может самостоятельно выбрать, какие товары продвигать.

Дальше алгоритмы проанализируют площадки Яндекса (Поиск, Дзен, сайты партнеров Рекламной сети) и Google (Поиск, Gmail, YouTube и Рекламную сеть) — и запустят рекламу там, где есть потенциальные покупатели. После старта рекламной кампании список товаров можно обновлять в личном кабинете.

С объявлений потенциальный клиент будет попадать на страницу сайта продавца, где размещена рекламируемая позиция, а сам продавец сможет видеть статистику по переходам, звонкам и другим важным бизнес-показателям в личном кабинете.