С токсичным коллегой вы вынуждены находиться ежедневно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если к вам привязался токсичный человек в Интернете, его можно заблокировать. Если это соседи или знакомые – можно прекратить общение. А что делать, если этот недоброжелатель ваш коллега и вы вынуждены находиться с ним в одном помещении ежедневно?

Философ, автор книг по философии жизни Анна Кирьянова рассказала «КП-Екатеринбург», как распознать и правильно общаться с токсичным коллегой на работе.

КАК РАСПОЗНАТЬ ТОКСИЧНОГО КОЛЛЕГУ

1. Токсичный коллега при начальнике или при других коллегах ведет себя иначе, чем с вами. Он умышленно себя так ведет и вполне в состоянии скорректировать свое поведение.

– Вы, наверное, обратили внимание, что токсичные люди при начальнике или еще где-то совершенно иначе себя ведут. То есть они вполне в состоянии контролировать свое поведение, они бывают очень милы с другими людьми, следовательно, они психически нормальны. Токсичный человек контролирует свое поведение, токсичен именно по отношению к вам, – сообщила Анна Кирьянова.

2. Токсичный коллега всегда преследует какую-то цель. Нужно задать себе вопросы: «Почему этот человек так поступает по отношению ко мне?», «В чем причина?», «Что ему нужно?».

Токсичные коллеги всегда преследуют какую-то цель, например, сместить вас с рабочего места Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так, может, он хочет выжить вас с работы с какой-то целью, либо занять ваше место или прекратить конкуренцию, потому что он видит, что вы талантливее и способнее его.

– Есть социологический эксперимент, где в группе тайным голосованием всегда исключали самого способного участника, именно того, кто помогал решать задачи. Вот такой парадокс, – отметила философ из Екатеринбурга.

3. Вы так чувствуете. Даже если остальным ваши предположения не кажутся обоснованными.

– Остальные говорят: «Тебе так кажется, ты придумываешь, нормально она с тобой разговаривает». Ну, подумаешь, человек десять раз подряд поставил свою грязную чашку от кофе на твой стол рабочий. Ну, бывает же такое, убери эту чашку, – приводит пример автор книг по философии жизни.

По ее словам, окружающие и сам нападающий могут пытаться обесценивать ваши ощущения, выставить вас истеричкой, чтобы вы при всех расплакались или стали кричать или вызвать недоверие к вашим словам.

Пример – вы говорите начальнику, к примеру, ваша коллега Анфиса вас задела, оскорбила или заставила выполнять работу, которую вы не должны выполнять. Но в свою очередь токсичная коллега будет защищаться и говорить, что вы врете. И здесь пострадает ваша репутация.

4. После общения с токсичным коллегой появляется чувство обескураженности, растерянности и слабости. Вы не понимаете, что происходит, и не знаете, что отвечать.

После общения с токсичной коллегой появляется чувство обескураженности и усталости Фото: Алексей БУЛАТОВ

5. После встречи с токсичным коллегой вы заболеваете. Появляются физические симптомы: слабость, утомление, разбитость, могут быть желудочно-кишечные проблемы, которые объяснимы научно.

– А почему слабость? Я объясню вам без всяких экстрасенсорных способностей. Он отнял у вас энергию. Вернее, вы сами ее у себя отняли, потому что при виде опасного объекта испытываете напряжение. Ваш организм вновь приходит в состояние боевой готовности, выбрасываются разные гормоны: адреналин и кортизол, – отметила философ.

Анна Кирьянова также подчеркнула, что сплетники и интриганы также являются людьми с токсичным поведением. Они – это часть коллектива, которая закладывается с детства и отличается тем, что не планируют свои действия. Они – «офисная тля».

– Офисная тля – это просто люди с патологией характера – сплетничают, что-то рассказывают, сталкивают людей между собой. Надо просто держаться от них подальше. Это как бы необходимая часть коллектива с детства. Если вы вспомните свои детские или школьные отношения, там тоже была группка девочек, которые сплетничали и завидовали. То есть это люди тоже с токсичным поведением, но они не так опасны, как агрессивные токсичные люди.

Специалисты не первый год дают советы по общению с агрессорами и обидчиками. Есть, как и рациональные советы, так и мифы. Философ Анна Кирьянова привела в пример несколько советов психологов, которые не работают на деле. Объясняем почему.

МИФЫ О ТОКСИЧНЫХ КОЛЛЕГАХ

Сплетники и интриганы являются людьми с токсичным поведением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Миф «Если что-то не нравится или кто-то не устраивает – уходи»

В интернете есть масса мнений на счет токсичных людей, среди которых всплывает фраза «если что-то не нравится – уходи». Но бывают случаи, когда человек может находиться в положении заложника, не имея возможности уйти с работы. Например, есть семья, которую нужно кормить, кредиты или даже это работа мечты.

– Если представить себе систему взаимоотношений в коллективе, это аквариум. Поэтому ситуация аквариума больше всего и тяготит. Дело в том, что ему бывает некуда идти, и возникает парадокс противоречия. Почему я должна бросать хорошую работу или вы, только потому, что там есть человек, который отравляет вам жизнь? – размышляет Анна Кирьянова в беседе с «КП-Екатеринбург».

Но есть и исключения. Можно принять такой совет, если вы готовы к смене работы, она не представляет ценности или у вас есть запасные варианты. Но в таком случае, нет гарантий, что на новом месте не будет такого же коллеги.

– Если вы понимаете, что можете оставить такую работу с легкостью, то тогда можете бросить дела, плюнуть на этого «токса» и уйти. Всегда помните, что дверь открыта, вы не раб, не заключенный, который сидит в камере с токсичными людьми. Но я вам скажу по секрету, что очень часто те люди, которые оставляли хорошую работу и приходили в новый коллектив, встречали такого же токсичного коллегу. Это похоже на экзамен, ты не выучил билет, берешь другой и тоже не можешь на него ответить, потому что задача та же самая, – дополнила она.

Кому из нас не было трудно в детстве? У большинства людей были неприятные эпизоды в юном возрасте.

Миф «У него было несчастное детство, и его нужно пожалеть»

– Как учат психологи – «у него было несчастное детство, его недолюбили, он подвергался нападкам» и прочее. Мало ли кого не любили и обижали. Почитаешь биографии великих благодетелей человечества, детство у них было такое, что врагу не пожелаешь, - приводит в пример автор книг по философии жизни.

Нет гарантий, что в новом коллективе вас не встретит новый токсичный коллега Фото: Алексей БУЛАТОВ

Миф «нужно с ним подружиться»

Философ советует не пытаться найти общий интерес с токсичным коллегой, чтобы подружиться, а тем более дарить ему подарки. Иначе, он поймет, что вы поддерживаете его нападки.

– Я помню, как одного мальчика в школе травил здоровый парнишка. И школьный психолог посоветовала подарить этому парнишке что-то хорошее, чтоб тот подружился. И мальчик, которого били и унижали, подарил ему ананас. Как вы думаете, что из этого вышло? Агрессор, увидев, что жертва дарит ему подарки, страшно обрадовался и удвоил свои нападки. Он думает так: «если я вас стукну по голове, и вы дарите мне ананас, я пойму, что надо еще раз стукнуть», - рассказала Анна Кирьянова.

На этот счет также есть фраза Черчилля: «Кто между войной и унижением выбирает унижение, тот получит и войну и унижение».

То есть, по словам философа, пытаться понравиться человеку, который хочет вас выжить или занять ваше место, не нужно. Можно дарить хоть что этому человеку, но он все равно будет достигать цели и откупиться ананасом или другими подарками не получится.

КАК ОБЩАТЬСЯ С ТОКСИЧНЫМ КОЛЛЕГОЙ

1. Не поддавайтесь на провокации. Не нужно кричать и проявлять агрессию.

– Есть типичный пример из школы, когда кто-то сзади тыкает тебя ручкой в спину. Вы, в конце концов, вскакиваете и кричите «ты что, дурак, такое делаешь?» Кого из класса выгонят? Вас, особенно, если вы решил стукнуть его учебником его по голове, потому что никто не видел, как он вас тыкал ручкой, но все видели, как вы вскочили и кричали, – уточняет философ из Екатеринбурга.

2. Сохраняйте вежливость – это ваша защита. Можете даже купить учебник по этикету или перечитать.

– Правила поведения – здороваться, прощаться, обращаться на вы, по имени и отчеству и не повышать голос – это защитные вещи. Их как раз и придумали люди для того, чтобы избегать конфликтов и неправильного толкования ваших действий. Ведем себя вежливо в соответствии с рабочим этикетом, как у вас принято в коллективе, – дополнила Анна Кирьянова.

При общении с токсичным коллегой важно не поддаваться на провокацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пример – вам говорят «Что это ты пришла в таком виде на работу, чего ты так вырядилась?», а вы можете ответить «мне трудно это слышать, ваши слова меня очень опечалили». Отсюда вытекает еще один совет:

3. Заранее заготовьте ответы на выпады токсичного коллеги. Формальными фразами можно умерить пыл агрессора.

4. Не показывайте страх, слезы или обескураженность. Ваше негативное состояние может только радовать токсичного коллегу. Он может испытывать от этого удовольствие.

– Был проведен эксперимент с такими людьми. Наблюдая за страданиями другого человека, они испытывают удовольствие, у них в мозгу активизируется центр наслаждения. Поэтому, когда вы начинаете рыдать или кричать, вы только укрепляете их мысль о том, что они близки к успеху. После этого они продолжают свои токсичные выпады, и делают это с аппетитом, удовольствием, – поделилась эксперт.

5. Ирония и сарказм. Но помните, такой метод подходит не для всех. Но если вы уверенны, что у вас есть такой навык и вы готовы вступить в открытую борьбу, используйте этот метод.

– Чтобы отвечать сарказмом, нужно быть сильным человеком. Ничто не злит так того, кто на нас токсично нападает, как ирония и сарказм. Этого они не прощают, потому что понимают, что вы их раскусили, и вы над ними смеетесь. Помните, что такие люди очень мстительные. Поэтому этот метод нужно применять в том случае, если у вас достаточно сил, – поясняет Анна Кирьянова.

Также философ дополняет, что самое главное – помнить, что вы не привязаны к косичному коллеге и не сидите в клетке. Вы свободный человек, и вправе действовать так, как считаете нужным, и вам станет легче.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ТОКСИЧНЫЙ НАЧАЛЬНИК

Если начальник нарушает ваши юридические права, нужно идти к вышестоящему руководству Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если начальник провоцирует вас, перегружает работой, которая не входит в список ваших обязанностей, или делает все то, о чем мы писали выше, то ваше руководство токсичное. Особенно, если ваш начальник нарушает ваши права.

– Если ваши права уже нарушены юридически, фиксируйте эти нарушения, и с ними уже идите к руководству. Если руководство спускает это на тормоза, значит, идите к более высокому руководству. Главное, чтоб это было подкреплено документально. Метод нужно использовать, когда уже есть реальные доказательства, а не писать: «Тамара Ивановна посмотрела на меня с холодным презрением», – рассказала эксперт.

Если же начальник просто относиться к вам предвзято, как вам кажется, в таком случае, действовать можно так же, как и с коллегой. Правила выше.

Также философ привела пример, когда на France Telecom был огромный судебный процесс, связанный с руководством. Глава компании на тот момент Дидье Ломбару довел до суицида, по мнению суда, 19 сотрудников. Сотрудники компании молчали о нападках начальника до тех пор, пока одна из жертв не начала жаловаться. И тогда его отдали под суд.