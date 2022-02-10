ФСБ: у подростка, «минировавшего» школы Екатеринбурга, был куратор из-за рубежа

Задерживать подростка сотрудникам ФСБ помогали коллеги из свердловского Центра противодействия экстремизму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление ФСБ по Свердловской области раскрыло подробности, как 14-летний школьник «минировал» школы в Екатеринбурге. Оказалось, что гимназист состоял в одном из тематических сообществ в мессенджере, где обсуждали способы и результаты лжеминирований.

- Летом 2021 года у молодого человека появился опытный «куратор» из-за рубежа, который обучал его рассылке сообщений о якобы заложенных бомбах с использованием анонимайзеров, - сообщает департамент информационной политики, опираясь на данные ФСБ.

После каждой такой рассылки школьник из Екатеринбурга отправлял отчет куратору. Он скидывал ему ссылку на публикации в СМИ о лжеминированиях. Это доказывало, что цель достигнута. В спецслужбе отметили, что задерживать подростка им помогали сотрудники из свердловского Центра противодействия экстремизму.

В ФСБ «КП-Екатеринбург» уточнили, что получение одобрения от куратора было основным мотивом, подталкивавшим подростка к совершению последующих эпизодов преступления. Кроме того, на допросе у силовиков он подтвердил, что осознавал противозаконность своих действий.

Массовые эвакуации учебных заведений в Екатеринбурге прошли 12 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовые эвакуации учебных заведений в Екатеринбурге прошли 12 января. Тревожные сообщения о готовящемся взрыве пришли в 151 учреждение. Было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ситуацией даже заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Позже источник «КП-Екатеринбург» рассказал, что организатором волны лжеминирований школ Екатеринбурга в январе 2022 года стал восьмиклассник из местной гимназии. Ему 14 лет и учится он в гимназии № 161.

Подросток делал это ради хайпа, привлечения подписчиков и денег. Подростку платили по тысяче рублей за каждое «минирование» на электронный кошелек. Школьника задержали 4 февраля по месту жительства недалеко от гимназии.

Позже источник «КП-Екатеринбург» раскрыл подробности допроса. Он рассказал, что подросток признался только в лжеминировании одной школы. До суда лжеминера отпустили под подписку о невыезде, а полиция продолжает устанавливать точное количество его противоправных поступков.