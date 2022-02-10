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Происшествия10 февраля 2022 7:51

ФСБ: у подростка, «минировавшего» школы Екатеринбурга, был куратор из-за рубежа

Он следовал инструкциям и делал рассылку через анонимайзеры
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Задерживать подростка сотрудникам ФСБ помогали коллеги из свердловского Центра противодействия экстремизму

Задерживать подростка сотрудникам ФСБ помогали коллеги из свердловского Центра противодействия экстремизму

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление ФСБ по Свердловской области раскрыло подробности, как 14-летний школьник «минировал» школы в Екатеринбурге. Оказалось, что гимназист состоял в одном из тематических сообществ в мессенджере, где обсуждали способы и результаты лжеминирований.

- Летом 2021 года у молодого человека появился опытный «куратор» из-за рубежа, который обучал его рассылке сообщений о якобы заложенных бомбах с использованием анонимайзеров, - сообщает департамент информационной политики, опираясь на данные ФСБ.

После каждой такой рассылки школьник из Екатеринбурга отправлял отчет куратору. Он скидывал ему ссылку на публикации в СМИ о лжеминированиях. Это доказывало, что цель достигнута. В спецслужбе отметили, что задерживать подростка им помогали сотрудники из свердловского Центра противодействия экстремизму.

В ФСБ «КП-Екатеринбург» уточнили, что получение одобрения от куратора было основным мотивом, подталкивавшим подростка к совершению последующих эпизодов преступления. Кроме того, на допросе у силовиков он подтвердил, что осознавал противозаконность своих действий.

Массовые эвакуации учебных заведений в Екатеринбурге прошли 12 января

Массовые эвакуации учебных заведений в Екатеринбурге прошли 12 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовые эвакуации учебных заведений в Екатеринбурге прошли 12 января. Тревожные сообщения о готовящемся взрыве пришли в 151 учреждение. Было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ситуацией даже заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Позже источник «КП-Екатеринбург» рассказал, что организатором волны лжеминирований школ Екатеринбурга в январе 2022 года стал восьмиклассник из местной гимназии. Ему 14 лет и учится он в гимназии № 161.

Подросток делал это ради хайпа, привлечения подписчиков и денег. Подростку платили по тысяче рублей за каждое «минирование» на электронный кошелек. Школьника задержали 4 февраля по месту жительства недалеко от гимназии.

Позже источник «КП-Екатеринбург» раскрыл подробности допроса. Он рассказал, что подросток признался только в лжеминировании одной школы. До суда лжеминера отпустили под подписку о невыезде, а полиция продолжает устанавливать точное количество его противоправных поступков.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ