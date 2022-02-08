«Получал по 1000 рублей»: в полиции рассказали о 14-летнем гиназисте, который «минировал» школы Екатеринбурга

Молодой человек был допрошен в присутствии законных представителей и адвоката Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга рассказала о 14-летнем гимназисте, который массово рассылал сообщения о "минировании" школ города. Хулиганом оказался юноша, который воспитывается в неполной семье, он живет со своей мамой, при этом раньше проблем с законом у него не было.

- Молодой человек был допрошен в присутствии законных представителей и адвоката. Он уже дал признательные показания, пояснив сыщикам что совершил свои противоправные действия ради «хайпа», а также с целью привлечь дополнительное количество подписчиков. Юноша также признал, что осуществлял информационные атаки, в том числе и на заказ, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь свердловского МВД Валерий Горелых.

Подозреваемый использовал различные алгоритмы, позволяющие скрыть или изменить IP-адрес Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Выяснилось, что за свои услуги юный хакер получал примерно по тысяче рублей на электронный кошелек, «шутника» взяли по месту жительства, именно из дома школьник устраивал свои диверсии, наблюдая из окна за работой представителей МВД.

- Для конспирации подозреваемый использовал различные алгоритмы, позволяющие скрыть или изменить IP-адрес, но эта хитрость спасла его не на долго. Кстати, «хакер» был прекрасно осведомлен о предусмотренной законодательством нашей страны уголовной ответственности за подобные «шалости», - добавил полковник Горелых.

Источник «КП-Екатеринбург» сообщил, что во время допроса выяснилось, что 17 января подросток «заминировал» только одну школу. До суда лжеминера отпустили под подписку о невыезде, а полиция продолжает устанавливать точное количество его противоправных поступков.