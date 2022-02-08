Ради хайпа и денег»: в Екатеринбурге задержали гимназиста, который массово «минировал» школы

В январе в Екатеринбурге эвакуировали более 160 школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организатором массовых ложных минирований школ Екатеринбурга в январе этого года оказался ученик местной гимназии. Восьмиклассник решил заработать на своем преступлении, а также получить свою порцию славы.

- Свои хулиганские поступки он совершал ради хайпа и денег. За его действия ему присылали донаты. Задержанному 14 лет. Он учится в 161 гимназии Екатеринбурга. И живет неподалеку. Поймали его 4 февраля - сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Задержанным оказался 14-летний школьник Фото: Алексей БУЛАТОВ

В розыске школьника принимали участие сотрудники управления ФСБ по Свердловской области и полиция Екатеринбурга. Напомним, массовые эвакуации учебных заведений уральской столицы прошли 12 января, тогда под удар попали практически все школы города. Тревожные сообщения пришли в 151 учреждение, однако, по словам источника, сколько из этих школ "заминировано" именно этим хулиганом, сейчас уточняется. В региональном управлении ФСБ отметили, что, как правило, ложные угрозы направляли с компьютера с измененным IP-адресом.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Также ситуацией заинтересовался председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин, он поручил организовать процессуальную проверку и доложить о проверочных мероприятиях и принятых решениях. А позже силовики выступили с заявлением, что злоумышленник явно хотел дестабилизировать ситуацию в городе и регионе.