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Общество8 февраля 2022 17:38

Задержанный гимназист из Екатеринбурга не имеет отношения к лжеминированиям школ 17 января

В тот день подросток отправил только одно ложное сообщение
Авторы (2):
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Хулиганом оказался юноша, который воспитывается в неполной семье

Хулиганом оказался юноша, который воспитывается в неполной семье

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Задержанный гимназист из Екатеринбурга, которого подозревают в массовом «минировании» школ город 17 января, не имеет отношения к этому инциденту. Подросток признался, что в тот день отправил сообщение только в одно учебное заведение.

- Информация о том, что задержанный подросток причастен к массовому «минированию» школ 17 января не находит подтверждения по итогам его допроса. Тогда он «заминировал» только одну школу, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Напомним, ранее полиция Екатеринбурга рассказала о 14-летнем гимназисте, который массово рассылал сообщения о "минировании" школ города. Хулиганом оказался юноша, который воспитывается в неполной семье, он живет со своей мамой, при этом раньше проблем с законом у него не было.