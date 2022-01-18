В Екатеринбурге продолжаются лжеминирования школ

Информация о минированиях не подтвердилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге неизвестные продолжают присылать на электронные почты школ сообщения о минировании. Сегодня, 18 января, поступила информация о готовящемся взрыве в трех школах № 65, 154 и 161. Об этом сообщает департамент образования.

- По каждому сообщению оперативными группами правоохранительных органов был проведен полный цикл проверочных мероприятий. Информация из сообщений не подтвердилась, - рассказали в мэрии.

При этом там отметили, что учебный процесс из-за «минирования» не прерывался. А заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, руководство школ проинструктировано, что делать в таких ситуациях.

- Совсем не реагировать нельзя, нужно адекватно реагировать, чтобы не мешать учебному процессу. Информация передается в компетентные органы, - подчеркнула Сибирцева.

Волна лжеминирований прошла по Екатеринбургу 12 января. Из-за сообщений о готовящемся взрыве эвакуировали 151 школу, 11 вузов и 10 колледжей. Через два дня, утром 17 января, поступила информация о минировании школы №1 и гимназии №2.

18 января на почту ГУФСИН по Свердловской области пришло сообщение о минировании здания главка на улице улица Репина, 4А. В помещениях и на территории административной постройки взрывчатые вещества не обнаружили. Эвакуировать людей не пришлось, так как инцидент произошел ночью.

Источник в силовых структурах рассказал «КП-Екатеринбург», что сообщения о лжеминировании приходили на электронную почту учебных заведений с адресов, которые зарегистрированы в США. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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