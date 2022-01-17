В Екатеринбурге школы эвакуируют из-за сообщений о минировании

К учебным заведениям стягиваются сотрудники спецслужб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге снова эвакуируют школы из-за сообщений о минировании. Об этом рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

- В школу №1 на Виз-бульваре снова поступило сообщение о минировании, всех детей по домам отпустили, - рассказал екатеринбуржец.

Также сообщается об эвакуации гимназии №2. Напомним, 12 января, по городу прошла волна лжеминирований. Из-за сообщений неизвестных массово эвакуировали учебные заведения. В общей сложности эвакуация коснулась 151 школы, 11 вузов и10 колледжей.

Сообщения с информацией о «минировании» школ Екатеринбурга пришли на электронную почту учебных заведений с адресов, зарегистрированных в США. Об этом ранее «КП-Екатеринбург» рассказал источник в силовых структурах. В городском управлении полиции возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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