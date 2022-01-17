Неизвестные «заминировали» здание свердловского главка ГУФСИН

Эвакуировать людей не пришлось, так как инцидент произошел ночью Фото: Алексей БУЛАТОВ

На почту ГУФСИН по Свердловской области пришло сообщение о минировании здания главка на улице улица Репина, 4А. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил пресс-секретарь ведомства Александр Левченко.

- Оповестили взаимодействующие структуры силовые, провели мероприятия. Обследовали помещения, прилегающую территорию. Все нормально, ничего нет, - рассказал он.

В ГУФСИН отметили, что эвакуировать людей не пришлось, так как инцидент произошел в ночь на 17 января.

- У нас такое бывает. И в прошлом месяце было, и год назад, и два года назад, - подчеркнул Левченко.

Ранее, утром 17 января, поступило сообщение о минировании школы №1 и гимназии №2 в Екатеринбурге. А 12 января, по городу прошла волна лжеминирований. Из-за сообщений эвакуировали 151 школу, 11 вузов и 10 колледжей. Источник в силовых структурах рассказал «КП-Екатеринбург», что сообщения о лжеминировании пришли на электронную почту учебных заведений с адресов, зарегистрированных в США. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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