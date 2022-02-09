Как сбить температуру у ребенка дома: советы педиатра

С детскими лекарствами в аптеках пока сложная ситуация. Это временно, говорят врачи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большая часть обращений в службу скорой медицинской помощи по поводу повышенной температуры от жителей Екатеринбурга и Свердловской области не связаны с риском для жизни, поэтому пациенты вполне могут справиться с ситуацией сами.

«КП-Екатеринбург» поговорила с врачами-педиатрами о том, как грамотно и быстро справиться с лихорадкой у ребенка при ОРВИ и в первые дни COVID-19. Ситуация в городе в последние дни осложнилась еще тем, что из аптек вследствие повышенного спроса исчез самый популярный препарат – «Нурофен». Как уверяют фармацевты, явление это временное, а мы в свою очередь узнали у врачей, чем его пока можно заменить.

Начнем с главного - с ошибок родителей при снижении температуры у детей

Родители (часто – из лучших побуждений, чтобы «побороть вирус») намеренно не дают ребенку жаропонижающие до часа «Ч». В результате температура повышается до 39 градусов и выше, и снизить ее самостоятельно бывает уже сложно. В группе риска здесь дети с нарушениями в работе вегетативной нервной системы, которая, в том числе, регулирует тонус сосудов: это дети после тяжелых родов, которые длительно наблюдались у неврологов, с «мраморной» кожей, недостатком веса, гипотоники.

Цепочка здесь такая: сосудистый спазм – неверные показатели температуры (например, при 39 градусах под мышкой температура «внутри» уже может подходить к 41 градусу) – отсутствие беспокойства со стороны родителей – отсутствие эффекта от препаратов (в желудке при таком сосудистом спазме у ребенка тоже уже ничего не всосется) – вызов скорой помощи.

Родители не знают или не используют физические методы охлаждения, кутают детей при признаках ОРВИ, накрывают множеством одеял, пледов, надевают шерстяные носки. При температуре поят ребенка горячим чаем, открывают на всю катушку батарею и т.д.

Используются неверные дозировки жаропонижающих (чаще всего – заниженные, иногда в несколько раз). Почти уже взрослым школьникам дают жаропонижающие сиропы, предназначенные для младенцев. И даже ставят свечки.

Врачи рассказали, в каких случаях нужно вызывать скорую помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как помочь ребенку с температурой

Если у ребенка нет озноба, а повышение температуры внушает опасения - долой одеяла, толстые шерстяные носки, шали и шарфы. С малыша можно даже снять памперс. Выключаем раскаленную батарею, комнату больного проветриваем. На лоб ребенку - охлажденное полотенце, параллельно водой комнатной температуры можно протереть шею, под мышками, под коленками, обтереть ножки и ручки ребенка. Добавлять в воду ничего не нужно! Уксус, водка, спирт – все это моментально всосется в кровь через разгоряченную кожу, а эффект от охлаждения просто чистой водой усилит незначительно. У ребенка не должно быть неприятных ощущений при обтирании, он не должен плакать от ваших действий!

Поим понемногу, не горячим, не кислым, маленькими порциями. Если нужно – с ложки. Если у ребенка продолжается озноб, мы его укрываем, но одним нетяжелым и нетолстым одеялом. НЕ КУТАЕМ!

В этом случае вместе с жаропонижающим можно дать крупинку но-шпы (но учесть, что она горькая), и как только температура повысится и озноб пройдет – одеяло убираем. Обтирать прохладной водой ребенка при ознобе также не нужно. Прохладное полотенце можно положить только на лоб. Поим, поим, маленькими порциями, не горячим чаем, водой, не кислым морсом.

О том, с каких цифр нужно снижать температуру

Есть блогеры-педиатры, в том числе очень известные, которые учат родителей не сбивать температуру до высоких цифр – вплоть до 39,5С. Якобы это приведет к более быстрой гибели вируса. Большинство педиатров, с которыми мы разговаривали, с этим категорически не согласны. Потому что ситуация с подъемом температуры при таком подходе может начать угрожать уже не вирусу, а жизни ребенка.

При снижении температуры есть общепринятый подход:

— детям до 3-х месяцев температуру нужно снижать с уровня 38С

— детям до 4-х лет температуру нужно снижать с уровня 38,5С

— у более старших детей температуру снижают, начиная с 38,5-39С

Но, как мы уже сказали, есть и индивидуальные особенности: повышенную температуру нужно снижать и при более низких цифрах, если ребенок ее плохо переносит. То есть если он заторможен или чрезмерно возбужден, если раньше при повышении температуры были судороги, а также, если у ребенка есть серьезные заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы.

О лекарствах и дозировках

Основные препараты, которые используются для борьбы с лихорадкой у детей – это парацетамол и ибупрофен. Здесь нам помогла с рекомендациями заведующая консультативным педиатрическим отделением раннего возраста Детской городской поликлиники № 13 города Екатеринбурга Елена Танкова:

Парацетамол используется в дозировке 15 мг/кг веса ребенка – это разовая доза внутрь, не более 4-х раз в сутки, то есть не более 60 мг/кг в сутки. 20 мг/кг в свечах – не больше 3-х раз в сутки.

Ибупрофен применятся с 3-х месяцев по назначению врача, с 6-ти – самостоятельно. Дозировка: 5-10 мг на кг веса ребенка разовая. Суммарно не более 30 мг/кг в сутки.

Правильные дозировки детских лекарств Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Начиная с веса ребенка 40 кг – для снижения температуры используются взрослые препараты и дозировки.

Если нет других препаратов, то для снижения температуры у ребенка можно использовать «Ибуклин» (он состоит из парацетамола и ибупрофена, во избежание токсического эффекта нужно следить за дозировкой). Начиная с веса ребенка 20 кг, можно использовать детский «Фервекс» - с коррекцией по суточной по дозе парацетамола (помним – не больше чем 60 мг/кг веса ребенка в сутки). Аспирин и анальгин при повышении температуры у детей НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ из-за высокого риска опасных для жизни побочных эффектов.

Когда нужна скорая помощь:

— если у ребенка за несколько часов не удается справиться с «бледной лихорадкой» и ознобом

— если при лихорадке происходит нарушения сознания и поведения – появляются резкая вялость и слабость

— если вместе с повышением температуры появляются судороги, галлюцинации, сыпь, рвота

— если родителям не удается справиться с повышенной температурой у детей, имеющих серьезные заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной или нервной систем (врожденные заболевания, пороки, бронхиальная астма, эпилепсия, ДЦП).