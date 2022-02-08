В Екатеринбурге врач заказала платную скорую, чтобы спасти 82-летнюю бабушку с травмой головы и ковидом

Перевозка пенсионерки обошлась в 3 500 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге врачу-ординатору пришлось за свой счет вызывать перевозку лежачих пациентов, чтобы доставить в больницу свою 82-летнюю бабушку. Девушка рассказала «Комсомольской правде-Екатеринбург» о событиях 7 февраля на правах анонимности.

Изначально она поехала на ЖБИ, так как узнала, что у бабушки сильные боли в животе. Однако позже стало известно, что за несколько дней до этого она упала и сильно ударилась головой.

- Были все характерные симптомы закрытой черепно-мозговая травма: неясное сознание, тошнота, рвота, головокружение, - рассказала «КП-Екатеринбург»девушка. – Она очень тяжело дышала. Кроме этого у нее был «острый живот». В хирургии этот термин используют, когда жалуются на боли в животе и любое прикосновение к нему вызывает сильную боль. Мы звонили в муниципальную скорую по номеру 112, называли все эти симптомы. Это был случай, когда нужна экстренная помощь. Я сразу объяснила, что требуется госпитализация по трем причинам: ЗЧМТ, подозрение на перитонит и пневмонию, так как были хрипы в легких. В Машины должны приезжать в течение 20 минут. Первый звонок был в период с 14:00 до 15:00. Нам в ответ: «Ждите, машин нет».

Повторно родственники обратились в городскую службу скорой помощи спустя два часа, но ситуация не изменилась.

- Следующий звонок по 112 был уже после шести вечера. Сказали, что через час может что-то изменится. В 19:00 пообещали, что в течение часа машина будет. Понимая, что это может продолжаться бесконечно, я стала искать коммерческую службу. Время почти 21:00, звоним в скорую по 112. Наш статус «Машины нет». Мы стали отменять, и узнавать, куда нам бабушку везти. Ближайшей оказалась больница № 7, - делится читательница «Комсомолки».

Платная служба по перевозке лежачих больных «Медперевоз» приехала около 22:00, через полчаса женщину доставили в больницу. Как выяснилось, боли в животе были вызваны камнем в почке. Но кроме этого через экспресс-тест у бабушки диагностировали коронавирус. Из-за этого эпопея с перевозкой затянулась до глубокой ночи. В больнице не было машин, чтобы доставить пенсионерку в ковидарий Верхней Пышмы.

- Хирург позвонил в скорую. Я слышал, как он просил транспортировку для тяжелой пациентки с коронавирусом. Машина приехала лишь в три часа ночи, после 04:00 она была в Верхней Пышме. Я до сих пор в шоке от происходящего. Дело в том, что на моих глазах в «семерку» доставляли пациентов, которые могли спокойно передвигаться, им не требовалась экстренная помощь. И получается так, что не возрастные люди дождались врачей, а к моей бабушке за весь день так никто и не приехал. Я бы хотела, чтобы люди знали о такой ситуации в городе, - добавила девушка.

Мы обратились в пресс-службу свердловского минздрава с просьбой прокомментировать инцидент.

Напомним, что 8 февраля в Свердловской области было выявлено рекордное число новых случаев COVID-19. Диагноз подтвердился у 5 245 человек.

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