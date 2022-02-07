День святого Валентина – лучший повод провести романтический день со своей второй половинкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

День святого Валентина – лучший повод провести романтический день со своей второй половинкой или даже признаться в своих чувствах, если вы этого еще не сделали. Так, можно отпраздновать День влюбленных за ужином при свечах, устроить романтическую прогулку, либо же можно необычно организовать отдых со своей пассией. Публикуем список мест, куда сходить на День святого Валентина в Екатеринбурге 14 февраля 2022 года.

Смотровая площадка в бизнес-центре «Высоцкий»

Сходить на День святого Валентина 2022 в Екатеринбурге можно на смотровую площадку в бизнес-центр «Высоцкий». Здесь со своей второй половинкой можно посмотреть через панорамные окна на живописные виды города с высоты 186 метровю Смотровая площадка 14 февраля 2022 года будет работать с 12:00 до 22:00. Последний подъем – в 21:30.

Сходить на День святого Валентина 2022 в Екатеринбурге можно на смотровую площадку в бизнес-центр «Высоцкий» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цена: 400 рублей для взрослых. Принимают только наличными.

Адрес: улица Малышева, 51

Телефон: +7 (343) 378-45-45

Провести вечер за чашечкой кофе в Водонапорной башне

На День святого Валентина-2022 в Екатеринбурге можно угостить любимого человека чашечкой кофе в Водонапорной башне на Плотинке. Это место уже не первый год является центром притяжения влюбленных. Здесь в Водонапорной башне на 1 этаже работает кофейня, где можно угоститься капучино или лавандовым рафом. Режим работы: с 10:00 до 21:00, перерыв с 14:00 до 14:30.

Цена: от 80 до 160 рублей

Адрес: улица Горького, 4В

Телефон: +7 (992) 018-62-64

Полет на вертолете над Екатеринбургом

На День святого Валентина-2022 можно организовать полет на вертолете над Екатеринбургом. После такого свидания над Екатеринбургом останутся не только приятные воспоминания, но и фотографии, которым могут позавидовать даже близкие люди.

На 14 февраля 2022 года можно забронировать полет на вертолете над Екатеринбургом в компании MAG Aero. Так, можно купить пакет «Стандарт» на полет за 15 800 рублей. В него входит 20-минутный полет в районе аэродрома Логиново, профессиональная фотосъемка, баннер с надписью на выбор: я тебя люблю, с годовщиной, выходи за меня. Телефон: +7 (343) 302-60-40.

На День святого Валентина-2022 можно организовать полет на вертолете Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 14 февраля 2022 года можно забронировать полет на вертолете над Екатеринбургом в Аэроклубе на улице Мира, 18. Стоимость – 10 000 рублей. В стоимость входит полет на вертолете на двоих за 30 минут. Оставить заявку можно на сайте Аэроклуба.

На 14 февраля 2022 года можно забронировать полет на вертолете над Екатеринбургом в праздничных агентствах. Так, агенты ROM-SVIDANIE предлагают полет на вертолете от 7 500 рублей за 20-минутный полет. Телефон: +7 (343) 382-61-61.

Программа СПА на двоих

На День святого Валентина-2022 в Екатеринбурге можно сходить вдвоем в СПА-салон. Так, на 14 февраля 2022 года в отеле со SPA Ramada будет действовать акция для влюблённых «Valentine’s Day». Стоимость – от 6200 на двоих. В стоимость входит посещение закрытого бассейна, финской сауны, турецкого хаммама, а также массаж «Relax» по 40 минут на каждого гостя.

Адрес: 10 километр автодороги Екатеринбург аэропорт «Кольцово», дом 15. Телефон: +7 (343) 259-35-35.

На День святого Валентина-2022 в Екатеринбурге можно сходить вдвоем в СПА-салон Sunrita. Здесь есть программы, где делают массаж для двоих от 40 минут до 2 часов. Есть и отдельные хиты – «Сладкие объятья», куда входит обертывание, массаж тела, молочная ванна, фрукты и бокал шампанского, и «Остров богов», куда входит массаж тела, скраб, обертывание и уход лица. Цена – от 3 150 рублей на двоих.

Адрес: улица Циолковского, 34. Телефон: +7 (343) 312-37-62.

На День святого Валентина-2022 в Екатеринбурге можно сходить вдвоем в СПА-салон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На День святого Валентина-2022 в Екатеринбурге можно сходить вдвоем в СПА-салон «Сен Сай». У салона есть восемь видов программ. Так, в программу «Пробуждение» для мужчины входит Тайский массаж, массаж рук и ног, для женщины – кофейный пилинг, обертывание и массаж тела.

Программа «Возвращение в Эдем» для него состоит из массажа ног, массажа тела с натуральным маслом кокоса, терапии вулканическими камнями, массажа лица и головы. Для нее СПА процедура состоит из деликатного скрабирования, массажа тела с натуральным маслом кокоса и тайскими травами, спа-ухода лица, массажа головы и омолаживающего массажа лица.

Каждая программа индивидуальна, подробнее о каждой можно узнать по телефону: + 7 (953) 002-55-40.

Адрес: улица Союзная, 8.

Романтический ужин в темноте

На День святого Валентина-2022 в Екатеринбурге можно устроить ужин в темноте. Вы и ваш партнер можете провести вечер вдвоем в абсолютном мраке, не видя друг друга и еды на столе. Кстати, абсолютным плюсом такого свидания является то, что никто не увидит, как вы будете трапезничать, даже ваш партнер.

– Свидание проходит в итальянском ресторане в районе Академический. Само свидание проходит в полной темноте. Концепция данного романтика: мы заранее обговариваем, что вы предпочитаете: рыбу, мясо, либо птицу, а также уточняем ваши вкусовые предпочтения, допустим, на что у вас есть аллергия. Изюминка данного свидания – вы едите в полной темноте и вы не знаете, что конкретно приготовлено, – рассказала оператор компании «Фанаты приключений».

Такими романтическими ужинами занимаются праздничные агентства, которые организуют свидания.

Цена в компании «Фанаты приключений» – 3 900 рублей. Телефон: +7 (343) 319-42-16

Цена в компании «Обостряй чувства» – от 2 600 рублей. Телефон: +7 (342) 233-84-50

Цена в компании ROM-SVIDANIE – от 7 000 рублей. Телефон: +7 (800) 775-78-76

Романтическое катание на коньках

В городе очень популярен каток «Северное сияние» и "Юность" Фото: Алексей БУЛАТОВ

На День святого Валентина-2022 в Екатеринбурге можно сходить со своей второй половинкой на каток. В городе очень популярен среди влюбленных парочек каток «Северное сияние» в парке имени Маяковского на улице Мичурина, 230, а также «Юность» на улице Куйбышева, 32а. Здесь ежегодно в День влюбленных действуют скидки при посещении.

Цена: Каток в парке имени Маяковского – от 150 рублей, каток «Юность» – 200 рублей без ограничения по времени.

Слепить горшок вдвоем

Кто из нас не мечтал слепить горшок со своей второй половинкой после фильма «Привидение» с Деми Мур и Патриком Суэйзи? Если вы одни из тех людей, то провести День святого Валентина-2022 в Екатеринбурге можно за лепкой горшка.

Слепить горшок вдвоем на День святого Валентина-2022 можно в «Гончарной студии №1». Здесь есть два уровня лепки – базовый и продвинутый, где создаются авторские изделия. Стоимость – от 900 рублей за человека.

Адрес: проспект Ленина, 25, торговый центр «Европа», 3 этаж. Телефон: +7 (343) 302-24-23.

Слепить горшок вдвоем на День святого Валентина-2022 можно в «Гончарной студии №1» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фортепианный вечер в клубе «Фабрика»

Сходить на День святого Валентина-2022 в Екатеринбурге можно в концертный зал «Фабрика». Организаторы предлагают пригласить вторую половинку, чтобы приятно провести вечер под романтические мелодии планеты, которые исполнят на фортепиано. На вечере прозвучат песни знаменитых исполнителей: Adele, Elton John, Ed Sheeran, Pink и другие. На сцене для влюбленных будет выступать солист Свердловской филармонии Владислав Чепиноги. Атмосфера будет соответствующая: столики, приглушенный свет, ламповая обстановка и живая музыка.

Начало: в 19:00

Цена: от 250 рублей

Адрес: переулок Центральный рынок, 6

Телефон: +7 (912) 609-44-44

Романтический музыкальный вечер в музее

Сходить на День святого Валентина-2022 можно в Музей истории Екатеринбурга. Здесь будет звучать сама любовь, обещают в музее. Влюбленные услышат звучание арфы, скрипки и саксофона. Здесь прозвучат произведения Чайковского, Дебюсси, Равеля и многих других известных композиторов в исполнении Вероники Лемишенко, Ирины Русу и Алексея Захарова.

На вечере для сладких парочек будут угощения и шампанское. Кроме того, гости могут насладиться видами вечернего Екатеринбурга через панорамные окна.

Начало: в 19:00

Цена: 2 500 рублей

Адрес: улица Карла Либкнехта, 26

Телефон: +7 (343) 371-21-11

В Музее истории Екатеринбурга н 14 февраля пройдет концерт живой музыки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Романтическое свидание на лекции

На День святого Валентина-2022 можно сходить в «Синара центр». Здесь для влюбленных искусствовед Арина Воробьева прочитает лекцию о цветах любви в искусстве. Эксперт вместе с влюбленными будет обсуждать коллекции художников, которые изображали любовь в разных цветовых палитрах. Помимо диалога об искусстве можно будет посмотреть на выставку картин и получить заряд от такого культурного просвещения. Начало: в 19:00

Цена: полный билет за человека – 150 рублей, льготный – 100 рублей

Адрес: Верх-Исетский бульвар, 15/4

Телефон: +7 (343) 350-22-00

Дегустация вин

На День святого Валентина можно сходить на дегустацию Фото: Андрей АБРАМОВ

На День святого Валентина-2022 в Екатеринбурге можно заказать частную дегустацию вин в клубе дегустаций «Мандрагора». Стоимость персональной дегустации – 10 000 рублей. Сюда входит поездка на винном трамвае, винное казино, информация об истории вин и многое другое.

Адрес: улица Красноармейская, 8

Телефон: +7 (922) 106-02-30.

Мастер-класс для двоих на рисование страстной картины

На День святого Валентина-2022 в Екатеринбурге можно сходить на мастер-класс по написанию совместной картины в студии «Воздух». Под руководством профессионала влюбленные вдвоем могут создать уникальную картину. Приятный бонус на протяжении урока – бутылочка вина, приятная музыка и свечи.

Цена: 5 600 рублей

Адрес: улица Чернышевского, 4б

Телефон: +7 (902) 445-10-77