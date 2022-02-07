Отец зарезанного мамой грудничка съехал из дома, в котором произошло убийство

Горе-мать отправили в СИЗО до апреля.

Житель села Клевакинское Свердловской области 24-летний Олег Таскин съехал из частного дома, где в ночь на 2 февраля был убит его 9-месячный сын. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщила мать мужчины, работающего скотником. Обвинение в жестокой расправе предъявлено 20-летней Альбине. По одной из версий, молодая мать разозлилась на сожителя, когда узнала, что он подвез соседку до деревни.

После расправы над мальчиком девушка попыталась покончить с собой. После выписки из больницы в доме Олега и Альбины прошел следственный эксперимент. Затем горе-мать доставили в суд, где была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 апреля. Ранее в полиции сообщали, что отец мальчика был трижды судим за кражи.

- Олег больше не живет в том доме. Или ко мне приезжает, или к брату, - пояснила «Комсомолке» Татьяна Таскина.

По версии следствия, Альбина расправилась с мальчиком при помощи кухонного ножа. Фото: соцсети

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Альбине грозит до 20 лет заключения. Свекровь требует для невестки наиболее сурового наказания.

- Только высшая мера! – рассказывала Татьяна Таскина. - Как можно было сына подушкой душить, а потом зарезать?! Всего изрезала, ни одного живого места не осталось! И по голове, и по животу. Сегодня похороны были в Черемхово. На суд обязательно приду, скажу в лицо все, что думаю о ней.

Напомним, что жителю Екатеринбурга грозит до 15 лет колонии за избиения до смерти 5-летней падчерицы.

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