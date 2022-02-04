«Как можно было сына душить, а потом зарезать?!»: бабушка убитого грудничка потребовала высшего наказания для невестки

Накануне ее выписали из больницы после попытки суицида. Фото: соцсети

Суд Каменска-Уральского арестовал 20-летнюю Альбину из села Клевакинское, зарезавшую 9-месячного сына. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщили в пресс-службе суда. Накануне девушку выписали из больницы, где она находилась после попытки суицида.

Трагедия произошла в ночь на 2 февраля, грудничка зарезали кухонным ножом. По версии родственников, Альбина приревновала сожителя Олега к соседке, которую он подвез до другой деревни.

- В отношении обвиняемой вынесено решение об избрании меры пресечения в виде ареста на срок два месяца. До 2 апреля 2022 года, - пояснили «Комсомолке» в суде.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Альбине грозит до 20 лет заключения. Свекровь горе-матери требует для невестки наиболее сурового наказания.

- Только высшая мера! – кричит сквозь слезы бабушка убитого малыша Татьяна Таскина. - Как можно было сына подушкой душить, а потом зарезать?! Всего изрезала, ни одного живого места не осталось! И по голове, и по животу. Сегодня похороны были в Черемхово. На суд обязательно приду, скажу в лицо все, что думаю о ней.

Один из знакомых Альбины утверждает, что незадолго до убийства она пыталась продать сына. Фото: соцсети

Первой труп мальчика обнаружила мама Альбины, она и вызвала скорую. Приехавший позже Олег набросился на тещу с кулаками.

- Мать Альбины никогда Олега не любила, не хотела, чтобы он жил с ней. Считала, что он ей не нужен. Он вернулся домой ночью, а она ему с порога пьяная заявила, что сын убит. Вот он и стукнул, - добавила Татьяна Таскина.

Напомним, что в Екатеринбурге арестовали отчима, который до смерти забил 5-летнюю девочку. Расследование этого преступления взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин.