Буш подарил Ельцину в день рождения сапоги, а Английская королева – семена из своего сада

Палочки, которыми Борис Ельцин играл на барабанах с премьер-министром Японии, стали отличным сувениром. Фото: из коллекции Ельцин Центра

Мучаетесь вопросом, что подарить другу или однокашнику на день рождения или просто на память? Вот вам подсказка. Мы собрали небольшой ТОП самых необычных подарков, которые получал первый президент России Борис Ельцин. В коллекции Ельцин Центра есть и сувениры от первых лиц других государств с исторических встреч и просто подарки на день рождения от близких

СЕМЕНА ИЗ ЮЖНЫХ КОЛОНИЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Небольшая коробка из полированного дерева. Аккуратная и симпатичная, но без изысков. В коробке два ящичка. Пожалуй, единственное, что выделяет этот ящик – металлическая пластина на верхней панели. На ней вырезаны английские слова: «Presented to Madame Naina Yeltsina by Queen Elizabeth II and The Duke of Edinburge on the occasion of their State Visit October 1994». Это был подарок семье Бориса Ельцина от английской королевы Елизаветы, когда она в первый и последний раз прибыла в Россию с официальным визитом в 1994 году. Внутри хранились семена экзотических цветов из королевского сада. Как вспоминал первый президент России, некоторые растения в их семейном саду так и не прижились, а некоторые, наоборот, цвели многие годы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕЛЬЦИН-НЕВАЛЯШКА

Деревянная скульптура – по сути, маленькая копия Бориса Николаевича. Ее подарили однокурсники из Уральского политехнического института на 60-летие в 1991 году – за полгода до того, как Борис Ельцин станет первым президентом России. Вырезал фигуру известный пермский скульптор-монументалист Юрий Екубенко. Кстати, у фигуры есть один секрет – она спроектирована так, что ее невозможно повалить на землю. Достигается это благодаря свинцовой полусфере в основании, у которой специально смещен центр тяжести. Вырезана фигура из липы. А весит больше шести килограммов. Говорят, юмор Борис Ельцин оценил.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ШЛЕМ КОСМОНАВТА

Среди подарков Бориса Ельцина есть даже настоящий шлем космонавта, побывавший на орбитальной станции «Мир». Вернее не весь шлем, а лишь его зеркальное забрало. Ну и перчатка космонавта. Такой подарок на День рождения в 1994 году первому президенту России вручил советский космонавт Александр Серебров, который десять раз выходил в открытый космос и побывал в экспедициях на станциях «Салют-7», «Мир» и «Мир-14», а в общей сложности провел в космосе почти 373 дня – больше года. На перчатке даже есть нашивка с надписью «Серебров. Комплекс «Мир».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ШТУРВАЛ С ЧАСАМИ

Слева – красная кнопка, отключающая автопилот самолета. Справа – кнопка, отвечающая за выброс тормозного парашюта. Настоящий штурвал для управления самолетом. В центре него вмонтированы авиационные часы АЧС-1, показывающие не только точное время, но и время полета – для этого предусмотрен отдельный циферблат. Говорят, в советские годы это был самый популярный авиационный сувенир – со списанного самолета такие часы всегда снимали в первую очередь на память. От одного завода они могли работать до трех суток. Вот и Борису Ельцину летчики с военного аэродрома в Энгельсе подарили такой сувенир, когда он к ним в августе 1997 года приехал с визитом. Правда, как видите, не отдельно от штурвала, а вместе с ним на подставке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДРЕВНИЙ КИНЖАЛ

В современной стеклянной рукояти, которая играет исключительно декоративную роль, вставлен клинок, позеленевший от пережитых веков. Его поверхность неровная, щербатая, но холодное оружие, выкованное древними мастерами, узнается хорошо. Рядом крошечная табличка, которая сообщает, что кинжал был сделан в эпоху Иудейского царства, примерно в VIII-VI веках до нашей эры. То есть около 2,5 тысяч лет назад. Подарок этот Борису Ельцину в марте 1997 года вручил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОВБОЙСКИЕ САПОГИ

По-настоящему необычный подарок получил Борис Ельцин на свой день рожденья в 1992 году. Тогда он находился в США – подписывал вместе с Джорджем Бушем Кэмп-Дэвидскую декларацию, что поставила точку под периодом «Холодной войны». В тот же день американский президент подарил президенту российскому настоящие ковбойские сапоги. Их сделали на заказ – на черной коже есть и силуэт России и триколор. Только, как оказалось, размеры сапожнику дали не верные – сапоги налезали с трудом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

БАРАБАННЫЕ ПАЛОЧКИ

Тоже исторический артефакт. Именно этими деревянными палочками Борис Ельцин бил по барабанам на пару с премьер-министром Японии Рютаро Хасимото в апреле 1998 года. Они тогда встретились в стране восходящего Солнца, чтобы обсудить судьбу Курильских островов. Договориться не смогли, так хоть сыграли вместе. Палочки домой Борис Ельцин увез на память.