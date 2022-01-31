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Общество31 января 2022 10:45

В Екатеринбурге повысили стоимость проезда до 32 рублей

Окончательное решение приняла Региональная энергетическая комиссия
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Новая цена проезда является максимально допустимой

Новая цена проезда является максимально допустимой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области рассмотрела вопрос о повышении проезда в общественном транспорте Екатеринбурга. РЭК не поддержала заявку на поднятие цены до 38 рублей и снизила запрашиваемую стоимость до 32 рублей.

- Решение о повышении стоимости проезда в наземном транспорте Екатеринбурга должно вступить в силу не ранее чем через 10 дней после опубликования, - говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

Специалисты провели экспертизу и исключили из цены экономически необоснованные расходы. С учетом показателей социально-экономического развития страны на 2022 год эксперты рассчитали новый предельный тариф - 32 рубля за одну поездку и место багажа.

В РЭК подчеркнули, что новая цена проезда является максимально допустимой. При этом перевозчики могут ее самостоятельно понижать.

Ранее транспортные перевозчики города обратились в РЭК с заявкой о повышении стоимости проезда в наземном общественном транспорте с 28рублей до 38 рублей. Цена в 28 рублей была установлена в 2017 году.

Кроме того, представитель МУП «Гортранс» Екатеринбурга заявлял, что стоимость проезда в общественном транспорте можно поднять до 48 рублей. Тогда денег хватит для ремонта трамвайных путей и подвижного состава, а также для покрытия всех накопившихся во время пандемии долгов. Но в мэрии выступили против такого решения.

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