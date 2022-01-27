В мэрии Екатеринбурга выступили против повышения цены на проезд до 48 рублей

Цена за проезд в общественном транспорте повысится с 1 февраля 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе представитель муниципального предприятия «Гортранс» Екатеринбурга заявил, что стоимость проезда в общественном транспорте можно поднять до 48 рублей. Тогда денег хватит для ремонта трамвайных путей и подвижного состава, а также для покрытия всех накопившихся во время пандемии долгов.

В мэрии Екатеринбурга заявили, что рост тарифа на пассажирские перевозки в общественном транспорте города до 48 рублей за одну поездку невозможен.

- Нет, эта цифра невозможна. Таких цифр кроме Москвы и Санкт-Петербурга нигде нет, - рассказал на радио «Комсомольская правда» заместитель председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.

По словам спикера, цена на проезд не поднималась четыре года. За это время выросли цены на топливо, в последние два года – на запчасти, подорожала электроэнергия. Плюс дополнительно в последние два года мы с вами живем в условиях коронавирусных ограничений, и перевозчики выполняют предписания Роспотребнадзора, федерального правительства.

Окончательное решение о повышении стоимости проезда с 28 до 32 рублей озвучит Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.