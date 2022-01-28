По словам специалиста, на данный момент показывает эффективность вакцина «Спутник V» Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Спутник V», «КовиВак» или «ЭпиВакКорона» - какая вакцина наиболее защит от «омикрона»? На этот вопрос ответил эксперт лабораторной диагностики, врач Александр Соловьев журналисту «КП-Екатеринбург».

Так, по словам специалиста, на данный момент показывает эффективность вакцина «Спутник V».

– В России на сегодняшний день из тех вакцин, которые зарегистрированы и допущены к использованию, только по одной вакцине фактически опубликованы работы, позволяющие оценить эффективность – это «Спутник V». По другим вакцинам, которые в России допущены к обороту – «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», убедительных данных об эффективности не опубликовано и не проведено научных работ, – рассказывает Александр Соловьев «КП-Екатеринбург».

По его словам, последняя публикация российских ученых об исследовании эффективности вакцин была опубликована в октябре прошлого года, против штамма «дельта».

В этой публикации доказано, что двукратная вакцинация «Спутником V» позволяла достичь эффективности, которую Всемирная организация здравоохранения считает приемлемой.

Двукратная вакцинация «Спутником V» позволяет достичь эффективности, которую ВОЗ считает приемлемой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Другие вакцины не показали такого результата по отношению к «дельте», а «омикрон» еще более «заразен».

- На мой взгляд, здесь правильная стратегия вакцинации в России - это вакцинация двумя дозами «Спутника V» и ревакцинация третьей усиливающей дозой «Спутник Лайт» спустя шесть месяцев от вакцинации. Для людей группы риска этот срок должен быть сокращен до четырех месяцев, хотя пока в России правила установлены на шестимесячный срок в отличие от других стран, - подчеркнул Александр Соловьев.

Кроме схемы использования вакцин: две прививки плюс усиление третьей дозой, может быть и еще смешанная схема, когда вакцинация проводится одной вакциной, а ревакцинация другими.

- Хотелось бы в своих рекомендациях опираться на реальные исследования. Есть научные данные, которые доказывают какое-то предположение, а есть наши предположения, основанные на теоретических знаниях. Если опираться на теоретические знания, то отвечая на вопрос: «А можно ли после «КовиВака» поставить «Спутник V»», да, можно поставить и ожидать, что это даст лучший защитный эффект. При этом на вопрос «А что эффективнее после «КовиВака»: поставить «Спутник V» или «Спутник Лайт»», уже невозможно однозначно ответить. Все-таки нужны исследования, - отметил врач Александр Соловьев.

Также эксперт дополнил, что если есть возможность, то можно вакцинироваться и другими вакцинами, которые зарегистрированы и используются в других странах. Например, Moderna или Pfizer/BioNTech.

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