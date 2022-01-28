Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ28 января 2022 11:44

Какая вакцина лучше защитит от омикрона: объясняет врач Александр Соловьев

Эксперт рассказал, какой вакциной лучше привиться от омикрона
Ольга ЮШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
По словам специалиста, на данный момент показывает эффективность вакцина «Спутник V»

По словам специалиста, на данный момент показывает эффективность вакцина «Спутник V»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Спутник V», «КовиВак» или «ЭпиВакКорона» - какая вакцина наиболее защит от «омикрона»? На этот вопрос ответил эксперт лабораторной диагностики, врач Александр Соловьев журналисту «КП-Екатеринбург».

Так, по словам специалиста, на данный момент показывает эффективность вакцина «Спутник V».

– В России на сегодняшний день из тех вакцин, которые зарегистрированы и допущены к использованию, только по одной вакцине фактически опубликованы работы, позволяющие оценить эффективность – это «Спутник V». По другим вакцинам, которые в России допущены к обороту – «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», убедительных данных об эффективности не опубликовано и не проведено научных работ, – рассказывает Александр Соловьев «КП-Екатеринбург».

По его словам, последняя публикация российских ученых об исследовании эффективности вакцин была опубликована в октябре прошлого года, против штамма «дельта».

В этой публикации доказано, что двукратная вакцинация «Спутником V» позволяла достичь эффективности, которую Всемирная организация здравоохранения считает приемлемой.

Двукратная вакцинация «Спутником V» позволяет достичь эффективности, которую ВОЗ считает приемлемой

Двукратная вакцинация «Спутником V» позволяет достичь эффективности, которую ВОЗ считает приемлемой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Другие вакцины не показали такого результата по отношению к «дельте», а «омикрон» еще более «заразен».

- На мой взгляд, здесь правильная стратегия вакцинации в России - это вакцинация двумя дозами «Спутника V» и ревакцинация третьей усиливающей дозой «Спутник Лайт» спустя шесть месяцев от вакцинации. Для людей группы риска этот срок должен быть сокращен до четырех месяцев, хотя пока в России правила установлены на шестимесячный срок в отличие от других стран, - подчеркнул Александр Соловьев.

Кроме схемы использования вакцин: две прививки плюс усиление третьей дозой, может быть и еще смешанная схема, когда вакцинация проводится одной вакциной, а ревакцинация другими.

- Хотелось бы в своих рекомендациях опираться на реальные исследования. Есть научные данные, которые доказывают какое-то предположение, а есть наши предположения, основанные на теоретических знаниях. Если опираться на теоретические знания, то отвечая на вопрос: «А можно ли после «КовиВака» поставить «Спутник V»», да, можно поставить и ожидать, что это даст лучший защитный эффект. При этом на вопрос «А что эффективнее после «КовиВака»: поставить «Спутник V» или «Спутник Лайт»», уже невозможно однозначно ответить. Все-таки нужны исследования, - отметил врач Александр Соловьев.

Также эксперт дополнил, что если есть возможность, то можно вакцинироваться и другими вакцинами, которые зарегистрированы и используются в других странах. Например, Moderna или Pfizer/BioNTech.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Омикрон» уже в Свердловской области: как отличить новый штамм COVID-19 от ОРВИ и защититься. Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич ответила на актуальные вопросы о новом штамме коронавируса «омикрон» на радио «Комсомольская правда» (подробнее)

В Свердловской области ввели новые ограничения из-за «омикрона». Как власти подготовили регион к защите от нового штамма (подробнее)

Как защититься от омикрона: отвечает эксперт из Екатеринбурга. Врач лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал, как не заразиться новым штаммом коронавируса (подробнее)

Как самостоятельно распознать омикрон: отвечает врач Александр Соловьев. Эксперт из Екатеринбурга рассказал, как самому провериться на омикрон (подробнее)

Коронавирус Covid-19Коронавирус на Урале 2022
0