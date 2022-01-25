На Урале в ДТП с автобусом погибла мать двоих детей

Детей, находящихся в легковушки, доставили в больницу Фото: instagram.com/tagilskyspasatel

Рано утром, 25 января, на 14 километре трассы Нижний Тагил- Верхняя Салда произошло серьезное ДТП - Mitsubishi столкнулся с автобусом «ПАЗ». В легковушке ехала мама с двумя детьми. Женщину зажало в автомобиле.

Фото: instagram.com/tagilskyspasatel

- На место ДТП незамедлительно выехала поисково-спасательная группа. При помощи гидравлического оборудования достали женщину-водителя автомобиля Mitsubishi. К сожалению, она погибла, - рассказали в Instagram МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила.

В ДТП также пострадали двое детей женщины - 11-летний мальчик и семилетняя девочка. Мама везла их в школу. Брат с сестрой находились на заднем сидении автомобиля - девочка перевозилась в детском автокресле, мальчик был пристегнут ремнем безопасности. После ДТП они были переданы медикам скорой помощи. Госавтоинспекторы рассказали, что у мальчика диагностировали перелом руки. О девочке информации пока нет.

Фото: instagram.com/tagilskyspasatel

- 33-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi, следуя по автодороге «Нижний Тагил – Нижняя Салда» со стороны поселка Покровское, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автобусом «ПАЗ-4234», следующим во встречном направлении, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Полицейскими и следователями проведен осмотр места происшествия, установлена личность погибшей, опрошен водитель автобуса, очевидцы. В рамках расследования по факту ДТП будут назначены необходимые экспертизы.

Водитель автобуса рассказал инспекторам ГИБДД, что вез 25 рабочих местного предприятия. Никто из них в ДТП не пострадал.

Госавтоинспекция рекомендует водителям исключить опасные обгоны и маневры и напоминает, что необдуманный выезд на полосу встречного движения может привести к трагическим последствиям.

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