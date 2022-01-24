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Происшествия24 января 2022 19:50

В Екатеринбурге пассажирский автобус насмерть сбил пешехода

Погибший специально переходил дорогу в неположенном месте
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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По факту ДТП проводится расследование. Фото: УГИБДД Екатеринбурга

По факту ДТП проводится расследование. Фото: УГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге пассажирский автобус «Исудзи» насмерть сбил пешехода. Как сообщает городское ГИБДД, инцидент произошел 24 января около 19:20 на улице Реактивная, 128.

Знакомый 34-летнего погибшего рассказал, что они, находясь в алкогольном состоянии, решили пойти в магазин. В это время его другу пришла в голову мысль доказать всем, что он перейдет дорогу в неположенном месте. Он вышел на проезжую часть и начал останавливать дальний от себя автомобиль, не заметив движущийся автобус.

Водитель же пассажирского транспорта пояснил, что мужчина резко вышел на дорогу и начал размахивать руками. Он начал резко тормозить, но столкновения не удалось избежать. Свердловчанин скончался на месте.

По факту ДТП проводится расследование.На месте происшествия полицейские провели необходимые замеры, составили процессуальные документы.

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