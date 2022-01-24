Женщину-кондуктора, обматерившую пенсионерку, выдворят из России

Ранее полицейские заставили женщину публично извиниться перед бабушкой Фото: скриншот с видео

Женщину-кондуктора, обматерившую пожилую женщину в автобусе № 42, из-за того, что она пожаловалась на скользкий порог, выдворят из России. К такому решению пришел суд.

- По материалам полиции судом принято решение о выдворении нарушительницы с территории Российской Федерации. В настоящее время решение в законную силу не вступило, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УМВД Екатеринбурга. - Женщина помещена в Центр временного содержания иностранных граждан.

Напомним, конфликт кондуктора с пенсионеркой произошел вечером в понедельник, 17 января. По словам очевидцев, женщина также кричала, что всех ненавидит и всячески оскорбляла бабушку. При этом водитель никак не реагировал на ситуацию и не пытался остановить кондуктора, хотя его об этом просили пассажиры, забеспокоившиеся за бабушку.

Полиция нашла грубиянку и заставила публично извиниться перед пожилой екатеринбурженкой. Силовики выяснили, что женщина является гражданкой одной из Среднеазиатских республик. При этом она находилась на территории России и работала без необходимых разрешений.

Помимо выдворения из России женщине-кондуктору придется нести административную ответственность за мелкое хулиганство, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, так как она работала без маски.

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